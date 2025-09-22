Jind News : 13 दिन से पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीण

पीने के पानी को लेकर विधायक से मिले बधाना के ग्रामीण

Jind News (आज समाज) जींद। गांव बधाना में पीने के पानी की किल्लत 13वें दिन में प्रवेश कर गई है लेकिन अधिकारी अपनी जिद्व से ठस से मस नहीं हो रहे हैं। इसी के विरोध स्वरूप बधाना गांव के पुरूष तथा महिलाएं समाजसेवी रामकरण के नेतृत्व में उचाना कलां के विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री से नगूरां गांव में मिले। जहां विधायक ने ग्रामीणों की बात सुन मामले को लेकर जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों को पीने के पानी मामले में जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।

बधाना गांव के रामकरण, बिंद्र, पवन कुमार, राजेश, विकास तथा महिला सुदेश, निर्मला, बिमला, मीना, मुकेश आदि ने विधायक को बताया कि बधाना गांव में करीब 13 दिनों से सबमर्सीबल की मोटर की केबल जली हुई है। यही नही गांव में नहरी पानी के लिए रखी मोटर भी चल नही रही है लेकिन अधिकारी ग्रामीणों की समस्या का स्थाई समाधान न कर केवल मात्र टैंंकरों के पानी की सप्लाई कर रहा है।

अधिकारी नहीं सुन रहे समस्या

टैंकरों के माध्यम से पूरे गांव की पीने के पानी की किल्लत दूर होना असंभव है। इसके लिए बार-बार अधिकारियों के यहां चक्कर लगा चुके हैं लेकिन अधिकारी उनकी समस्या नहीं सुन रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं को पीने के पानी के लिए दूर दराज खेतों का रूख करना पड रहा है। जिसके कारण ग्रामीण महिलाओं तथा पुरूषों में सरकार तथा विभाग के खिलाफ रोष जताया है। ग्रामीणों ने विधायक से बधाना गांव में पीने के पानी की किल्लत को दूर करवाने की मांग की है ताकि गांव के लोगों को पीने के पानी के मामले में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

समस्या को उचाना कलां के विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री के सामने प्रमुखता से रखा

बधाना गांव में 13 दिन से चल रही पेयजल किल्लत को लेकर उचाना विधानसभा भाजपा की संयोजक गोस्वामी नीरज देवी ने बधाना गांव के लोगों की समस्या को उचाना कलां के विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री के सामने प्रमुखता से रखा। उनके द्वारा विधायक को बताया कि बधाना गांव में 13-14 दिन से पीने के पानी की किल्लत है, लेकिन अधिकारी ग्रामीणों को बात नहीं सुन रहे हैं।

जिससे अधिकारियों से बात कर गांव के लोगों की पीने के पानी की किल्लत को दूर करवाएं ताकि पीने के पानी के लिए महिलाओं को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। मामले को लेकर जलापूर्ति विभाग जींद के एसडीओ रणबीर ङ्क्षसंह से बात करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया।

