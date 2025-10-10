Jind News : पेड़ से लटक कर सुसाइड करने के मामले में नागरिक अस्पताल एकत्रित हुए ग्रामीण

By
Rohit kalra
-
0
55
Jind News : पेड़ से लटक कर सुसाइड करने के मामले में नागरिक अस्पताल एकत्रित हुए ग्रामीण
नागरिक अस्पताल नरवाना में मौजूद ग्रामीणों की भीड़।
  • गुरथली के जगतार सिंह का सुसाइड मामला
  • आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने के डीएसपी के आश्वासन के बाद दूसरे दिन हुआ मृतक के शव का पोस्टमार्टम

Jind News(आज समाज) जींद। गुरथली गांव के जगतार सिंह द्वारा सुरजाखेड़ा गांव के नजदीक माइनर पर एक पेड़ से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने के मामले में शुक्रवार को भारी संख्या में नागरिक अस्पताल नरवाना में ग्रामीण एकत्रित हुए। ग्रामीणों व परिजन इस बात पर अडिग थे कि जब तक इस मामले में आरोपित व्यक्तियों को गिरफ्तार नही किया जाएगा। तब तक वे मृतक जगतार सिंह के शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। शुक्रवार को डीएसपी नरवाना कमलदीप राणा ग्रामीणों के बीच पहुंचे।

उन्होंने परिजनों व ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पुलिस इस मामले में आरोपी व्यक्तियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। डीएसपी से आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीण व परिजन जगतार सिंह के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी हो गए। फिर डॉक्टरों ने मृतक जगतार सिंह के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने बाद में गुरथली गांव में मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया।

सुसाइड करने से पूर्व बनाया था वीडियो 

गौरतलब है कि बुधवार रात गुरथली गांव निवास जगतार सिंह ने सुरजाखेड़ा गांव में स्थित माइनर पर एक पेड़ से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। सुसाइड करने से पूर्व जगतार सिंह ने एक वीडियो बनाया था। जिसमें उसने गांव के ही एक व्यक्ति राजेश को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया और इस साजिश में राजेश सहित चार लोगों के शामिल होने की बात कही। जगतार सिंह ने वीडियो में कहा कि उसे राजेश ने झूठे मुकद्दमें में फंसाया है और वह झूठे मुकद्दमें में जेल नही काट सकता। वीडियो में राजेश के अलावा तीन लोगों के और नाम लिए गए हैं।

जिन्हें इस साजिश में शामिल बताया गया है। मृतक जगतार की पत्नी नन्ही देवी ने गढ़ी थाना पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि 2023 में गुरथली निवासी राजेश ने उसके पति के खिलाफ सदर थाना नरवाना में एक मुकद्दमा दर्ज करवाया था। जिसमें जांच अधिकारी ने उसके पति को निर्दोष पाए जाने पर फारिग कर दिया था। बाद में इस मामले में उसके पति को अदालत में तलब किया गया। शिकायत में बताया गया कि उसके पति ने अग्रिम जमानत याचिका पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में लगाई जो न्यायालय ने मंजूर कर ली थी।

मानसिक रूप से किया परेशान  

शिकायत में आरोप लगाया गया कि उसके बाद से राजेश व तीन अन्य लोगों ने उसके पति को मानसिक रूप से परेशान किया और उसके पति के खिलाफ बार.बार सदर थाना में झूठी शिकायतें दी। इसके अलावा गांव में आते-जाते समय धमकी देता था कि तुझे व तेरे परिवार को झूठे मुकद्दमे में फसाऊंगा। शिकायत में आरोप लगाया गया कि इन चारों व्यक्तियों ने उसके पति को मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान किया जिसके चलते गत रात्रि उसके पति ने पेड़ से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गढ़ी थाना पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

ग्रामीणों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया

घटना को लेकर गुरथली गांव के लोगों में गहरा रोष व्याप्त था। वीरवार को ग्रामीणों ने मृतक जगतार के शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। ग्रामीणों व परिजनों की मांग थी कि जब तक घटना के आरोपी व्यक्तियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। तब तक वे पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। नागरिक अस्पताल में लोगों में रोष को देखते हुए गढ़ी थाना प्रभारी एसआई मनोज कुमार ने ग्रामीणों व परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन ग्रामीण नहीं माने।

शुक्रवार सुबह भी जब ग्रामीण व परिजन अपनी मांग पर अडिग़ रहे तो डीएसपी कमलदीप राणा ने मौके पर पहुंच कर ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है और जल्द सभी आरोपी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद ही मृतक जगतार के शव का पोस्टमार्टम हो पाया।

यह भी पढे :  Faridabad News : प्रत्येक विभाग अपने पोर्टल मामलों की प्रगति की नियमित करें समीक्षा : डीसी विक्रम सिंह