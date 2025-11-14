Jind News : जुलाना में कार से 50 पेटी अवैध शराब के साथ दो युवक का काबू

पुलिस स्टेशन के महज 100 मीटर दूरी से किया दोनों को काबू

Jind News(आज समाज) जींद। जुलाना के पुलिस स्टेशन के पास से पुलिस ने 50 पेटी अवैध शराब के साथ दो आरोपितों को काबू किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पुराने बस स्टैंड से एक कार मालवी फाटक की तरफ जा रही है। जिसमें शराब भरी हुई है जिस पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान गाड़ी को रुकवाया तो उसके अंदर 600 बोतल देशी शराब मिली।

मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू

शराब से संबंधित जब युवको से लाइसेंस व परमिट मांगा गया तो वह कोई भी कागजात पेश नहीं कर सके। पकड़े गए युवकों की पहचान हिसार जिले के पुठ्ठी गांव निवासी संदीप व कैथल जिले के बालू गांव निवासी अभिषेक के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है।

जुलाना थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नए बस स्टैंड की ओर से कार आ रही है जिस पर पुलिस ने नाका लगाकर कार को रूकवाया तो तलाशी के दौरान कार से 50 पेटी अवैध शराब की बरामद हुई। पुलिस ने कार सवार दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

