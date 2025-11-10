Jind News : आईटीआई अध्यापक की हत्या के दो आरोपित गिरफ्तार

हत्या करने के बाद दोनों आरोपित हुए थे फरार

सीआईए स्टाफ नरवाना व थाना उचाना की संयुक्त टीम ने किया काबू

Jind News(आज समाज) जींद। गत छह नवंबर को गांव खरकबूरा में शामली (उत्तर प्रदेश) में आईटीआई अध्यापक की पुरानी रंजिश के चलते पीट कर हत्या करने के आरोपितों को सीआईए स्टाफ नरवाना व थाना उचाना की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपितों की पहचान गांव खरकबूरा निवासी अजय उर्फ रूसी व सुनील के रूप में हुई है।

उचाना थाना के प्रभारी उप निरीक्षक दिलबाग सिंह ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि गत छह नवंबर को खरकबूरा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर ओमप्रकाश की हत्या कर दी गई है। जिस पर मृतक के लड़के अभिषेक के बयान पर आरोपितयों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

वारदात को अंजाम दे हत्यारे थे फरार

वारदात को अंजाम दे हत्यारे फरार हो गए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए तुरंत प्रभाव से थाना उचाना व सीआईए स्टाफ नरवाना की संयुक्त टीमों ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस टीमों ने घटनास्थल का मुयायना कर आसपास लगे सीसी टीवी कैमरों को खंगाला और लोगों से पूछताछ की।

संयुक्त टीम को सूचना मिली थी कि हत्या में शामिल आरोपित अजय व सुनील गांव में बने तालाब के पास छिपे हुए हैं। जिस पर संयुक्त टीम ने छापेमारी कर दोनों आरोपितों को मौका पर ही काबू कर लिया। पुलिस पूछताछ में दोनों ने जमीन रंजिश होने की बात कही। जिस पर पुलिस जांच कर रही है।

