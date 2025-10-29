Jind News : राजकीय महाविद्यालय में शुरू होंगे दो नए स्नातक कोर्स

बीए मेजर इन इकॉनॉमिक्स, बीएससी मेजर इन मैथमैटिक्स कोर्स शुरू करने को लेकर निरीक्षण समिति ने किया निरीक्षण

Jind News (आज समाज) जींद। राजकीय महाविद्यालय में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति ने सत्र 2025-26 से आरंभ होने वाले दो नए स्नातक कोर्सों के लिए महाविद्यालय का निरीक्षण किया। ये कोर्स (बीए मेजर इन इकॉनॉमिक्स) तथा बीएससी (मेजर इन मैथमैटिक्स) हैं। जिनमें प्रत्येक में 40 सीटें निर्धारित की गई हैं। इन कोर्सों के निरीक्षण के लिए सीआरएसयू जींद ने उच्चतर शिक्षा निदेशालय हरियाणा के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक समिति का गठन किया।

समिति के सदस्यों ने विद्यार्थियों से की बातचीत

समिति की अध्यक्षता एसडीएमएम कॉलेजए नरवाना की प्राचार्या डॉ.अंजना लोहान जबकि सदस्य के रूप में सीआरएसयू अर्थशास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. विजय कुमार, सीआरएसयू वीसी के पीएस सुरेश कुमार रहे।

निरीक्षण के दौरान समिति ने गणित और अर्थशास्त्र विभागों के साथ-साथ पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, कक्षाओं, भवन और परिसर की अन्य शैक्षणिक एवं भौतिक सुविधाओं का अवलोकन किया। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने विद्यार्थियों से बातचीत की और महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण की सराहना की।

निरीक्षण कार्यक्रम की विभिन्न व्यवस्थाओं के संचालन एवं समन्वय के लिए एक समिति का गठन किया गया। जिसका नेतृत्व रजिस्ट्रार डॉ. विशाल रेढू ने किया। महाविद्यालय प्रशासन ने दस्तावेजीकरण, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एवं जियो टैग फोटोज की व्यवस्था की। निरीक्षण के दौरान समिति को सभी विभागों से पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। इस अवसर पर कॉलेज काउंसिल आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर तथा सभी संकाय सदस्य सक्रिय रूप से उपस्थित रहे और निरीक्षण कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान किया।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल

राजकीय महाविद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य रणधीर खटकड़ ने निरीक्षण का उद्देश्य बताते हुए कहा कि यह दौरा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। जिससे यह सुनिश्चित होगा कि नए कोर्स सभी आवश्यक मानकों पर खरे उतरें और विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षण वातावरण प्राप्त हो।

