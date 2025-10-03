Jind News : ड्राई डे पर खुले मिले दो शराब ठेकों को किया सील

गांव गतौली तथा नरवाना में आदेशों की अवमानना कर खोले गए थे दोनों शराब ठेके

Jind News (आज समाज) जींद। जिला पुलिस ने जुलाना तथा शहर थाना नरवाना क्षेत्र में ड्राई डे पर शराब ठेके खोलने की सूचना मिलने पर छापेमारी की। छापे की भनक लगने पर सेल्जमैन शराब ठेके छोड़ कर फरार हो गए। पुलिस ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुला कर दोनों शराब ठेकों सील करवा दिया है। संबंधित थाना पुलिस मामलों की जांच कर रही है।

जुलाना थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि ड्राई डे पर शाम को गांव गतौली शराब को खोला गया गया है। सूचना के आधार पर जुलाना थाना प्रभारी ने शराब ठेके पर छापा मारा तो वह खुला मिला। छापे की भनक लगने पर सेल्जमैन शराब ठेके को छोड़ कर फरार हो गया। सूचना पाकर आबकारी विभाग के एईटीओ सुमित मौके पर पहुंच गए और शराब ठेके को सील कर दिया। वहीं शहर थाना नरवाना प्रभारी मनोज कुमार शहर में गश्त कर रहे थे।

दो अक्टूबर को ड्राई डे घोषित

उसी दौरान नई अनाज मंडी के निकट शराब ठेका खुला दिखाई दिया। पुलिस की गाड़ी को देख कर सेल्जमैन वहां से खिसक गया। सूचना पाकर आबकारी विभाग के निरीक्षक संदीप मौके पर पहुंचे और शराब ठेके का सील कर दिया। एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि दो अक्टूबर को ड्राई डे घोषित है। बावजूद इसके चोरी छुपे दो स्थानों पर शराब ठेके खुले पाए गए। जिन्हें सील कर दिया है।

