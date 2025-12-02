Jind News : लेयर फार्म के पानी टैंक मे डूबने से दो सगे मासूम भाइयों की मौत

खेलते समय हुआ दर्दनाक हादसा, पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंपा

गांव खटकड़ के निकट लेयर फार्म में रह रहा था बिहार का परिवार

Jind News, आज समाज, जींद। गांव खटकड़ स्थित लेयर फार्म के बने पानी के टैंक में दो मासूम भाइयों के डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर उचाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों मृतक मृतक भाइयों के शवो का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सांैप दिया है। गांव छपरा मेघ जिला मुजफ्फरपुर बिहार निवासी संत कुमार गांव खटकड़ खेतों में बने लेयर फार्म में परिवार समेत रह रहा है। बीती देर शाम को सतं कुमार लेयर फार्म मे काम कर रहा था।

यह परिवार पिछले पांच वर्ष से लेयर फार्म में रहा है

उसके छोटा बेटा रितिक (6) तथा सत्यम (9) लेयर फार्म मे बने पानी के टैंक के पास खेल रहे थे। उसी दौरान दोनों बच्चे पानी के टैंक में डूब गए। दोनों बच्चों के अचानक गायब होने पर उन्हें तलाशा गया तो दोनों पानी के टैंक में डूबे मिले। दोनों बच्चो को बाहर निकाल कर नागरिक अस्पताल लाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर उचाना थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालातों का जायजा लिया। मृतक बच्चों के पिता संत कुमार ने पुलिस को बताया कि वह पिछले पांच वर्ष से परिवार समेत लेयर फार्म में रहा है। उसके पास चार बच्चे थे। दोनों मृतक बेटे छोटे थे। जबकि दो लड़किया बड़ी है।

दोनों भाई पानी के टैंक के पास खेल रहे थे

वह परिवार के सदस्यों के साथ कामकाज में व्यस्त था। दोनों भाई पानी के टैंक के पास खेल रहे थे। उसी दौरान खेलते समय दोनों बेटे पानी के टैंक में डूब गए और उनकी मौत हो गई। उचाना थाना पुलिस ने दोनों मृतक बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। उचाना थाना के जांच अधिकारी सुखविंद्र सिंह ने बताया कि दोनों बच्चों की लेयर फार्म में बने पानी के टैंक में डूबने से मौत हुई है। शवों का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है।

