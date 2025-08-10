Jind News : एएसआइ समेत दो कर्मियों पर लगा नाबालिग बेटे को शारीरिक तथा मानसिक यातनाएं देने के आरोप

महिला ने मामले की शिकायत सीएम विडों तथा बाल संंरक्षण अधिकारी जींद को दी

Jind News (आज समाज) जींद। गांव बिघाना निवासी एक महिला ने अलेवा थाना के एक एएसआई समेत दो कर्मचारियों पर उसके नाबालिग बेटे को अनैतिक रूप से शारीरिक तथा मानसिक यातनाएं देने के आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत सीएम विंडों तथा बाल संरक्षण अधिकारी जींद को दी है।

गांव बिघाना निवासी महिला सुमन ने सीएम विंडो तथा बाल संरक्षण अधिकारी जींद को दी शिकायत में बताया कि मेरे नाबालिग लड़के साहिल, मंयक, उदित असंध के निजी स्कूल में पढते हैं। मेरे छोटे लड़के मंयक, उदित के साथ 31 जुलाई को दुड़ाना निवासी हर्गुन और चीमा ने मार पिटाई की थी। जिसका बाद में समझौता भी हो गया था लेकिन तीन अगस्त को इन युवकों ने उसके बेटे साहिल को फोन कर गांव के मोड़ पर बुलाने लगे लेकिन उसके द्वारा मना करने पर इन युवकों ने उसके छोटे बेटे को जान से मारने की धमकी दी।

युवकों ने 8 से 10 अन्य युवकों के साथ की पिटाई

उनकी धमकी के चलते उनके बेटे साहिल के गांव मोड़ पर जाते ही इन युवकों ने 8 से 10 अन्य युवकों के साथ उसके बेटे की पिटाई शुरू कर दी। उसके बाद दुड़ाना निवासी हर्गुन और चीमा के परिवार के लोगों ने बेटे साहिल की शिकायत अलेवा थाना में दे दी लेकिन दोनों पक्षों को अलेवा थाना में बुलाने पर शिकायतकर्ता की तरफ से कोई पेश नही हुआ था।

तब एएसआई मुकेश ने मुझे और मेरे नाबालिग बेटे को गंदी-गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। उसके बाद चार अगस्त को दोबारा से अलेवा थाना में बुलाने पर वह तीनों लड़कों के साथ थाना में गए तो एएसआई मुकेश ने उसके नाबालिग बेटे साहिल को अलग कमरे में बुला कर फोन आदि चैक कर घटनास्थल पर अन्य लोगों के बारे में पूछने लगा।

शारीरिक तथा मानसिक प्रताडऩा देने के आरोप में कार्रवाई करने की मांग

जिस पर साहिल ने उससे सबकुछ बता दिया लेकिन उसके बाद भी दोबारा फिर से बुलाने पर पांच अगस्त को अपने पति राजपाल, चंद्रभान, हिम्मत राणा, राकेश तथा बेटे साहिल सहित थाना अलेवा में गए तो साहिल को पूछताछ के बहाने अपने पास बुला कर जमीन पर लेटा कर एक अन्य कर्मचारी को पीठ पर बैठा कर तलवों में आठ से 10 डंडे मार कर दंड बैठक लगवा चक्कर लगवाए गए। बेटे के बेसुध तथा भयभीत होने होने पर परिजनों ने उसे नागरिक अस्पताल जींद दाखिल करवाया। महिला ने मामले को लेकर उच्चाधिकारियों को शिकायत देकर अलेवा थाना के एएसआई तथा एक अन्य कर्मचारी पर नाबालिग बेटे को शारीरिक तथा मानसिक प्रताडऩा देने के आरोप में कार्रवाई करने की मांग की है।

महिला द्वारा दी शिकायत नहीं है जानकारी : अनिल कुमार

अलेवा थाना के कार्यकारी प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि उच्चाधिकारियों से मिली शिकायत के आधार पर दुड़ाना तथा बिघाना के युवकों के साथ हुए विवाद के मामले में अलेवा थाना प्रभारी द्वारा दोनों पक्षों का आपसी सहमति से समझौता करवा दिया था। बिघाना निवासी किसी महिला द्वारा दी शिकायत के बारे में फिलहाली कोई जानकारी नहीं है। शिकायत मिलने के बाद जांच कर उचित कार्रवाई कर दी जाएगी।

