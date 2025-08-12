Jind News : एक किलो 70 ग्राम अफीम सहित दो नशा तस्कर काबू

Jind News (आज समाज) जींद। सीआईए स्टाफ नरवाना ने सीआईए प्रभारी सुखदेव सिंह की टीम ने सूचना के आधार पर गांव हथो के निकट दो नशा तस्करों को एक किलो 70 ग्राम अफीम सहित काबू किया है। पकड़े गए आरोपितों की पहचान गांव ढिंढोली निवासी राजेश उर्फ काला, गांव हथो निवासी सुनील कुमार उर्फ शीलू वासी के तौर पर हुई।

अफीम तस्करी का करते हैं धंधा

सीआईए प्रभारी सुखदेव सिंह ने बताया कि सीआईए की टीम सहायक उपनिरीक्षक अवतार सिंह के नेतृत्व में ओवरब्रिज ढाकल के नजदीक गश्त कर रही थी। तभी सूचना मिली कि ढिंढोली व हथो गांव के दो नशा तस्कर जो अफीम तस्करी का धंधा करते हैं और अब कैथल रोड पर कविता फिलिंग स्टेशन के नजदीक हथो गांव के पास मोटरसाइकिल पर खड़े हैं।

सीआईए टीम ने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित किया और तत्परता से कारवाई करते हुए बताए गए स्थान पर छापेमारी कर बाइक छोड़ कर भागने की कोशिश कर रहे दोनों आरोपितों को काबू कर लिया। सीआईए टीम ने मौका पर राजपत्रित अधिकारी को बुला कर उनकी हाजरी में आरोपितों की तलाशी ली तो उनके पास से कुल एक किलो 70 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।

यह भी पढ़े : Independence Day 2025 : अगर आप भी 15 अगस्त को लाल किले पर जाने की योजना बना रहे है तो जाने ये 5 महत्वपूर्ण बातें