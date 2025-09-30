Jind News : परिवेदना समिति की बैठक में रखी 12 शिकायतेंं, आठ का हुआ समाधान

शिक्षा मंत्री के न आने के चलते डीसी ने की अध्यक्षता

आम जनता की शिकायतों के समाधान करने के लिए जिला परिवेदना समिति बेहतर प्लेटफार्म : डीसी

Jind News (आज समाज) जींद। डीआरडीए सभागार में मंगलवार को जिला परिवेदना समिति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कुल 12 शिकायतें समाधान के लिए रखी गई थी। इनमें से परिवादी पक्ष की सुनवाई एवं सहमति के बाद आठ शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। इसके अलावा चार शिकायतों की सुनवाई के दौरान आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को करनी थी लेकिन उनके न आने पर डीसी ने शिकायतें सुनी।

उन्होंने इस सभी पेंडिंग शिकायतों बारे अधिकारियों को उचित कार्यवाही कर अगली बैठक में पूरे विवरण के साथ रखने के लिए कहा। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि जिला परिवेदना समिति की बैठक आमजन की शिकायतों का निपटारा करने का बेहतर प्लेटफार्म है। बैठक का आयोजन तय समय पर किया जाता है। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ- साथ ग्रीवेंस कमेटी के गैर सरकारी सदस्यों की मौजूदगी में हर शिकायतकर्ता की फरियाद सुनी जाती है और बारीकी से हर पहलू पर गौर करने के बाद यथा उचित कार्यवाही की जाती है। इसमें परिवादी पक्ष की संतुष्टि को बराबर महता दी जाती है।

12 में से आठ शिकायतों का हुआ निपटान

बैठक में विजय कुमार ने डीसी के समक्ष शिकायत रखते हुए कहा कि वह गरीब परिवार से है और फर्नीचर का कार्य करता है। उनकी बेटी की शादी जनवरी 2024 में संपन्न हुई थी। श्रम विभाग ने मेरे नाम से कन्यादान के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसकी अभी तक विभाग द्वारा अदायगी नही की गई है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डीसी ने श्रम विभाग के अधिकारियों को प्रार्थी का नियमानुसार आवेदन मुख्यालय को भेजा जाए ताकि प्रार्थी कन्यादान राशि उपलब्ध करवाई जा सके। शिकायत को अगली बैठक में रखने के लिए भी कहा गया। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवेदना समिति बैठक में स्वयं हाजिर रहना सुनिश्चित करें।

कृष्ण कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी जमीन पर अन्य व्यक्तियों द्वारा गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा कर गया है। जिसकी वजह से उसे सरकार की सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है। इस पर डीसी ने उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। प्रार्थी का रजिस्ट्रेशन ठीक करने तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ भी पुलिस विभाग को उचित कार्यवाही करने के लिए डीसी ने निर्देश दिए। इसके अलावा प्रार्थी की शिकायत को गंभीरता से ना लेने के लिए संबंधित तहसीलदार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।

पारदर्शिता के साथ जांच करने के निर्देश

शमशेर सिंह के बैठक में मौजूद ना होने व विदेश गया बताया जाने पर शिकायत को अगली बैठक में रखने के निर्देश दिए। बनियाखेड़ा निवासी गुरूचरण सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि उसे अपनी जमीन की निशानदेही कर उचित हक दिलवाया जाए। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डीसी ने जिला राजस्व अधिकारी को मामले की गहनता एवं पारदर्शिता के साथ जांच करने के निर्देश दिए और साथ ही अगली बैठक में संबंधित मामला का पूरा विवरण प्रस्तुत करें। मनोहरपुर निवासी कर्ण सिंह की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डीसी ने स्पष्ट किया कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है लेकिन सिंचाई एवं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा इस बारे अवगत नही करवाया गया।

जिसकी वजह से बैठक तथा परिवादी पक्ष दोनों का समय बर्बाद हुआ है। डीसी ने दोनों विभाग के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह, एडीसी विवेक आर्य, एसडीएम जींद सत्यवान सिंह मान, एसडीएम नरवाना जगदीश चंद्र, एसडीएम उचाना दलजीत सिंह, एसडीएम सफीदों पुलकित मल्होत्रा, नगराधीश मोनिका रानी, आरटीए गिरीश कुमार, महाप्रबंधक रोडवेज राहुल जैन, डीआरओ राजकुमार सहित अन्य अधिकारी तथा ग्रीवैंस कमेटी के सदस्य मौजूद रहे।

