Jind News : त्योहारी सीजन में बढ़ी ट्रेनों में भीड़

Jind News(आज समाज) जींद। त्योहारी सीजन के चलते रेलगाडिय़ों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। ऐसे में प्रवासी यात्रियों को अपने घर जाने के लिए कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। लंबा सफर होने के कारण यात्री ट्रेनों में जाने को प्राथमिकता देते हैं लेकिन इस समय अवध-आसाम, पंजाब मेल और जम्मूतवी जैसे ट्रेनों में स्लीपर व थ्री एसी कोच में सीट नहीं मिल पा रही है।

ट्रेन नंबर 15910 अवध-आसाम एक्सप्रेस में स्लीपर व थ्री एसी में सीट नहीं है। वहीं ट्रेन नंबर 12138 पंजाब मेल एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर में 26 और थ्री एसी में 20 की वेटिंग चल रही है। वहीं ट्रेन नंबर 20424 पातालकोट एक्सप्रेस में स्लीपर में 46 और थ्री एसी में 38 की वेटिंग है। इसके अलावा ट्रेन नंबर 16031 अंडमान एक्सप्रेस में स्लीपर व थ्री एसी में सीट नही मिल पा रही है। वहीं टू एसी में छह की वेटिंग चल रही है। ट्रेन नंबर 16317 हिमसागर एक्सप्रेस में स्लीपर व थ्री एसी में भी यात्रियों को टिकट नहीं मिल पा रही है।

गौरतलब है कि ट्रेन नंबर 15910 अवध आसाम एक्सप्रेस रात सात बजकर 50 मिनट पर लालगढ़ से चलकर जाखल, नरवाना होते हुए सुबह चार बजकर 27 मिनट पर जींद जंक्शन पर पहुंचती है। यहां दो मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन रोहतक, दिल्ली, बरेली, लखनऊ के रास्ते चल कर दोपहर दो बजकर पांच मिनट पर डिबरूगढ़ पहुंचती है। ट्रेन नंबर 12138 पंजाब मेल एक्सप्रेस रात नौ बजकर 55 मिनट पर फिरोजपुर से चलकर फरीदकोट, कोटकपूरा, बठिंडा, मानसा, जाखल व टोहाना होते हुए रात ढाई बजे जींद पहुंचती है।

यहां दो मिनट के ठहराव के बाद शकूरबस्ती, दिल्ली, फरीदाबाद के रास्ते आगरा व ग्वालियर होते हुए सुबह सात बजकर 35 मिनट पर मुबंई पहुुंचती है। ट्रेन नंबर 20424 पातालकोट एक्सप्रेस सुबह चार बजकर 10 मिनट पर फिरोजपुर कैंट से चलकर ट्रेन सुबह लगभग नौ बजे जींद पहुंचती है। यहां से ट्रेन दो मिनट ठहराव के बाद भोपाल के रास्ते सुबह छह बजकर 20 मिनट पर सिनोय पहुंचती है। 16031 अंडमान एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल से चल कर मथुरा व फरीदाबाद के रास्ते रात सवा 11 बजे जींद पहुंचती।

इसके बाद ट्रेन संगरूर व धुरी होते हुए पौने 11 बजे कटरा पहुंचती है। 16317 हिमसागर एक्सप्रेस दोपहर सवा दो बजे कन्या कुमारी से चलकर चितौड़ व नागपुर होते हुए रात सवा 11 बजे जींद जंक्शन पर पहुंचती है। इसके बाद ट्रेन टोहानाए जाखल के राते सुबह लगभग पौने 11 बजे माता वैष्णवी धाम कटरा पहुंचते हैंए लेकिन ट्रेनों में जगह नहीं होने के कारण यात्री पेरशान हैं।

रेलवे रिजर्वेशन विंडो अधिकारी धीरज बुटानी ने बताया कि त्योहारी सीजन में प्रवासी यात्री अपने घरों की ओर रवाना होते हैं। इस कारण ट्रेनों में वेटिंग चल रही है। अवध-आसाम, जम्मूतवी, पंजाब मेल व हिमसागर जैसी ट्रेन में स्लीपर व थ्री एसी में सीट नहीं हैं।

