Jind News : ट्रेन मैनेजरों ने विरोध जता मांगा महंगाई भत्ता

जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता ने हुई बढ़ोत्तरी

Jind News(आज समाज) जींद। रेलवे के एआईआरएफ और एनआरएमयू के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के आह्वान पर सोमवार को लोको पायलटों और ट्रेन मैनेजरों ने विरोध दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर रोष प्रकट किया।

एनआरएमयू जींद शाखा के उपाध्यक्ष कुलदीप मल्होत्रा ने बताया कि एक जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हुआ था। इसके बाद भत्ते में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होनी थी लेकिन अभी तक रेलवे के रनिंग स्टाफ को मिलने वाले माइलेज भत्ते में बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।

रेल प्रबंधन से किया आह्वान

रेल प्रबंधन से आह्वान किया है कि जल्द से जल्द महंगाई और माइलेज भत्ता दिया जाए। इस अवसर पर सुमेर सिंह, राजेश, भुवन यादव, ट्रेन मैनेजर काउंसलर कुलदीप सिंह, ट्रेन मैनेजर सुनीता, लोको पायलट चरणजीत, राकेश, महेंद्र मीना, राम अवतार भी शामिल रहे।

