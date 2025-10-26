Jind News : अमेरिका से डिपोर्ट हुए तीन युवकों को किया परिजनों के हवाले

डीएसपी ने किया दिल्ली एयरपोर्ट से रिसीव, अढाई साल पहले डोंकी के रास्ते पहुंचे थे तीनों युवक विदेश

Jind News(आज समाज) जींद। डीएसपी संदीप कुमार ने अमेरिका से डिपोर्ट किए गए युवकों में से तीन युवकों का दिल्ली एयरपोर्ट से रिसीव किया। जिन्हें पुलिस लाइन लाकर पूछताछ की गई और उनका रिकार्ड खंगालने के बाद युवकों को परिजनों के हवाले कर दिया गया। जिन्हें डिपोर्ट किया गया है उनमे जिले के गांव भैरवखेड़ा निवासी अजय, गांव निम्राबाद निवासी लभजोत सिंह, पिल्लूखेड़ा निवासी नवीन शामिल है।

किसी एजेंट के खिलाफ कोई शिकायत नही

नवीन तथा लभजोत सिंह डोंकी के रास्ते अमेरिका पहुंचे थे। जबकि अजय कनाडा वैध तरीके से गया था। बाद में वह अमेरिका पहुंच गया था। तीनों लगभग अढ़ाई साल से अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे। अमेरिक जाने के लिए तीनों से लाखो रुपये खर्च किए थे। हालांकि तीनों युवकों ने अभी तक किसी एजेंट के खिलाफ कोई शिकायत नही दी है। एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि डोंकी रूट से विदेश जाना अपराध है।

इस तरह की अवैध यात्रा न केवल आर्थिक हानि का कारण बनती है बल्कि जीवन को भी खतरे में डाल देती है। ऐसे मामले भी सामने आए हंै, जिसमें डोंकी के रास्ते में युवाओं को शारीरिक प्रताडऩा, धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा। यहां तक कि जान तक गंवानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि विदेश जाना है तो वैध तरीके से जाएं।

यह भी पढे : Jind News : जब तक जल सुरक्षित है, तब तक कल सुरक्षित है : नरेंद्र ढांडा