Jind News : हैरोइन के साथ कार सवार तीन तस्कर काबू , पूछताछ जारी

चमेली कालोनी से कार में 15.50 ग्राम हैरोइन लेकर जा रहे थे आरोपित

Jind News (आज समाज) जींद। चमेला कालानी नरवाना से सीआईए स्टाफ नरवाना ने कार सवार तीन युवकों को काबू कर उनके कब्जे से 15.50 ग्राम हैरोइन बरामद की है। शहर थाना नरवाना पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपितों के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है।

सीआईए स्टाफ नरवाना को सूचना मिली थी कि तीन नशा तस्कर चमेला कालानी नरवाना में आए हुए हैं। जो नशा लेकर कार से बाईपास की तरफ आएंगें।

नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज

सूचना के आधार पर पुलिसकर्मियो ने मितासो स्कूल के निकट आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ समय के बाद चमेला कालोनी की तरफ से कार आई। पुलिसकर्मियों ने कार को रूकवा कर उसमें सवार लोगों की तलाशी ली तो उनके कब्जे से हैरोइन बरामद हुई। जिसका वजन 15.50 ग्राम पाया गया।

पुलिस पूछताछ में कार सवार युवकों की पहचान खेड़ी जट्ट झज्जर निवासी अमित, सुमित तथा गांव बरौणा निवासी हरेंद्र के रूप मे हुई। शहर थाना नरवाना पुलिस ने पकड़े गए तीनों युवकों के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। सीआईए नरवाना प्रभारी सुखदेव सिंह ने बताया कि हैरोइन के साथ पकड़े गए तीनों युवकों से नशे के नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है।

