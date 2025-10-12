Jind News : तीन दिवसीय प्रदेशस्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता शुरू

हैंडबाल लड़कियों के मुकाबले अर्जुन स्टेडियम में तो खो-खो प्रतियोगिता के मुकाबले हिंदू कन्या महाविद्यालय में खेले गए

हैंडबाल अंडर 19 लड़कियों में करनाल ने पंचकूला से 0-12 के अंतर से जीत हासिल की

Jind News (आज समाज) जींद। तीन दिवसीय प्रदेशस्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता का रविवार को उप जिला शिक्षा अधिकारी प्रदीप दहिया ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हार-जीत खेल में एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। खिलाडिय़ों को हार से कभी मायूस नही होना चाहिए। अपने खेल में लगातार सुधार करते हुए आगे बढऩा चाहिए। हरियाणा के खिलाडिय़ों की राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान हैं। खेलों में आज लड़कियां भी आगे आ रही हैं, जो भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं। एईईओ अमित कुमार ने बताया कि हैंडबाल लड़कियों के मुकाबले अर्जुन स्टेडियम में हो रहे हैं। वहीं खो-खो प्रतियोगिता हिंदू कन्या कालेज के मैदान में हो रही हैं।

हैंडबाल अंडर 19 लड़कियों में पंचकूला व करनाल का मुकाबला हुआ

पहले दिन हुए मुकाबलों में हैंडबाल अंडर 19 लड़कियों में पंचकूला व करनाल का मुकाबला हुआ। जिसमें करनाल ने 0-12 के अंतर से जीत हासिल की। वहीं अंडर 17 आयु वर्ग में फतेहाबाद और गुरुग्राम के मुकाबले में फतेहाबाद ने 20-3 के अंतर से बाजी मारी। कुरुक्षेत्र और पानीपत के साथ हुए मुकाबले में कुरुक्षेत्र ने 7-5 के अंतर से मैच जीता। सिरसा और पंचकूला के साथ हुए मुकाबले में सिरसाने पंचकूला की टीम को 10-3 के अंतर से मात दी। यमुनानगर और सोनीपत के साथ हुए मुकाबले में सोनीपत ने 20-3 के बड़े अंतर से यमुनानगर को हराया।

रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के साथ हुए मुकाबले में रेवाड़ी ने 13-2 के अंतर से जीत हासिल की। वहीं अंडर-14 आयु वर्ग में पंचकूला व फरीदाबाद के साथ हुए मुकाबले में फरीदाबाद 10-3 के अंतर से विजेता रहा। पानीपत व महेंद्रगढ़ के साथ हुए मुकाबले में पानीपत ने महेंद्रगढ़ को 11-0 के अंतर से एकतरफा मात दी। रोहतक व फतेहाबाद के साथ हुए मुकाबले में रोहतक की टीम करीबी मैच में 11-8 के अंतर से विजेता रही। वहीं खो-खो अंडर 19 लड़कों के मुकाबले में नूहं व झज्जर का मुकाबला हुआ। जिसमें नूहं की टीम 15-05 के अंतर से जीती।

पंचकूला व सिरसा के साथ मुकाबले में सिरसा की बड़े अंतर से जीत

पंचकूला व सिरसा के साथ हुए मुकाबले में सिरसा की टीम 21-1 के बड़े अंतर से जीती। भिवानी व गुरुग्राम के साथ हुए मुकाबले में भिवानी की टीम 17-9 के अंतर से विजेता रही। अंडर-17 आयु वर्ग में सिरसा और महेंद्रगढ़ के साथ हुए मुकाबले में सिरसा की टीम 12-05 के अंतर से मैच जीती। पंचकूला व पलवल के साथ हुए मुकाबले में पंचकूला 1-0, यमुनानगर और कैथल के साथ हुए मुकाबले में कैथल की टीम 12-3 के अंतर से विजेता रही।

अंडर-14 आयु वर्ग में सिरसा और अंबाला के साथ हुए मुकाबले में सिरसा, भिवानी और पलवल के साथ हुए मुकाबले में भिवानी, करनाल और नहूं के साथ हुए मैच में नहूं, हिसार व सोनीपत के साथ हुए मुकाबले में हिसार और महेंद्रगढ़ व पंचकूला के साथ हुए मुकाबले में महेंद्रगढ़ की टीम विजयी रही।