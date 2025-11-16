Jind News : तीन दिवसीय धार्मिक दीवान का हुआ समापन, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहरलाल ने की शिरकत

भ्रष्टाचार जैसी बिमारी को जड़ से समाप्त करने में लगे हुए है प्रधानमंत्री : मनोहरलाल

Jind News(आज समाज) जींद। बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख संप्रदाय (भारत) रजि. के तत्वावधान में अर्जुन स्टेडियम में आयोजित तीन दिवसीय धार्मिक दीवान रविवार श्री अखंड पाठ साहिब का भोग के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्यअतिथि के तौर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहरलाल ने शिरकत की जबकि कार्यक्रम में बाबा बंदा सिंह बहादुर के दसवें वंशज एवं वर्तमान गद्दीनशीन डेरा बाबा बंदा बहादुर रियासी (जम्मू कश्मीर) बाबा जतिंद्रपाल सिंह सोढी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण मिड्ढा भी केंद्रीय मंत्री के साथ रहे।

बाबा बंदा सिंह बहादुर की शिक्षाओं को जीवन में उतारें : मनोहरलाल

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहरलाल ने कहा कि बहुत प्रसन्ना की बात है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर का 79वां का धार्मिक दीवान जींद में आयोजित किया गया है। वो पिछले काफी सालों से इस सम्मेलन में शिरकत करते हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर की जो शिक्षाएं हैं, जो समाज के लिए उनकी देन है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। वो अगली पीढ़ी, नौजवानों से आह्वान करते हैं कि वो बाबा बंदा सिंह बहादुर के दिखाए रास्ते पर चलें। बाबा बंदा सिंह बहादुर की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने देश के लिए शहादत दी। संत परम्परा के नाते उन्होंने समाज को नई दिशा दी। उन्होंने उस समय जमींदार प्रथा को समाप्त किया। हम भी उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहरलाल ने पत्रकारों से बातीचत में कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की प्रेरणा से ही हरियाणा प्रदेश की साढ़े नौ वर्ष तक सेवा करने का मौका मिला। हमारी सरकार ने भी ऐसी बहुत सी जमीनें जो विभाजन के बाद लोगों को दी गई थी, उनका मालिकाना हक दिया। बाकायदा इसके लिए कानूनन बनाया गया। तीस हजार एकड़ जमीन अलॉट की गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल ने कहा कि लोगों को सुख, संतोष कैसे मिले, लोगों की संतुष्टि कैसे हो, इस प्रकार की योजना बनाने के लिए बाबा बंदा सिंह बहादुर की शिक्षाएं काम आ रही हैं।

उस समय भी धर्म की रक्षा हुई, मुगलों का अत्याचार करने के लिए सेवा बनाई गई। जो समाज की बुराइयां हैं, उनको एक-एक कर खत्म किया जा रहा है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए मोदी केंद्र में लगे हैं और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी लगे हुए हैं। विस्फोट मामले को गंभीरता से लिया गया है। जांच करवाई जा रही है। बिहार की जीत पर सब को बहुत-बहुत बधाई। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नही है।

तीन दिवसीय धार्मिक दीवान का हुआ समापन

गौरतलब है कि अर्जुन स्टेडियम में गत 14 नवंबर को तीन दिवसीय 79वां वार्षिक दीवान श्रद्धा व धूमधाम से आयोजित किया गया। वार्षिक दीवान के दूसरे दिन 15 नवंबर शनिवार को शहर में नगर कीर्तन का निकाला गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख संप्रदाय (भारत) रजि. के राष्ट्रीयध्यक्ष डॉ. शिव शंकर पाहवा ने बताया कि कार्यक्रम में दसवें वंशज एवं वर्तमान गद्दीनशीन डेरा बाबा बंदा बहादुर रियासी (जम्मू कश्मीर) बाबा जतिंद्रपाल सिंह सोढी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। रविवार को श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डाला गया।

यह भी पढे : Road Accident : अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, एक व्यक्ति की मौत