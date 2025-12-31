Jind News : छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के तीन आरोपित काबू

छुट्टी होने पर जबरन कार से अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप

Jind News(आज समाज नेटवर्क) जींद। सदर थाना पुलिस ने स्कूल के बाहर से नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है।सदर थाना इलाका गांव की एक महिला ने गत 22 दिसंबर पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 12वीं कक्षा की छात्रा है। छुट्टी के दौरान वह स्कूल से निकली तो कार सवार गांव के ही साहिल व उसके दो अन्य साथियों ने जबरन उसे कार में बैठा लिया। जिसके बाद आरोपित उसकी बेटी को कार से सुनसान जगह पर ले गए।

जहां पर साहिल ने कार में उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जबकि दो अन्य आरोपित घटना के दौरान पहरेदारी करते रहे। जिसके बाद आरोपित उसे स्कूल के निकट छोड़ कर फरार हो गए। आरोपितों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। घर लौट कर उसकी बेटी ने घटना के बारे अवगत करवाया। सदर थाना पुलिस ने पीडि़ता की मां की शिकायत पर साहिल को नामजद कर दो अन्य के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म करने, सहयोग करने समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में सहयोग करने वालों की पहचान बिट्टू तथा रोहित के रूप में सामने आई। सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साहिल, बिट्टू तथा रोहित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है।

