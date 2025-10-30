Jind News : हाईवे पर रोंग पार्किंग करने वाले का होगा चालान

भारी वाहन चालकों की जानकारी के लिए होने चाहिए लेन चेंज के बोर्ड

एनएचआई के अधिकारी नैशनल हाईवे पर पैट्रोलिंग रखें निरंतर जारी

Jind News (आज समाज) जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि नैशनल हाईवे पर रोंग पार्किंग करने वाले वाहन चालकों के चालान किए जाए। भारी वाहन चालकों की जानकारी के लिए हाईवे पर लेन चेंज के साइन बोर्ड जरूर होने चाहिए ताकि वाहन चालक अपने वाहनों को निर्धारित लेन में चला सके। जिससे सम्भावित सड़क दुर्घटना से बचा जा सके। एनएचएआई के अधिकारी नैशनल हाईवे पर निरंतर पैट्रोलिंग करते रहें और साथ ही हाईवे पर लगे सभी कैमरे सुचारू रूप से चलने चाहिए।

सड़क सुरक्षा को लेकर लापरवाही करने वाले सम्बन्धित अधिकारियों सख्ती से निपटा जाएगा। आने वाले सर्दी व धुंध के मौसम को देखते हुए सभी सड़कों पर पूरी तरह से मार्किंग होनी चाहिए। उन पर साइन बोर्ड, सफेद पट्टी, रिफ्लेक्टर आदि लगने सुनिश्चित कर लिए जाएं ताकि धुंध के समय वाहन चालकों को परेशानी न हो पाए।

ओवरलोड वाहनों के चालान करने के दिए निर्देश

डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने गुरूवार को लघु सचिवालय सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की जिलास्तरीय बैठक में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि संबंधित विभाग अपने अधिकार क्षेत्र की सड़कों पर गड्डों को दुरुस्त करने के साथ ही टी प्वायंट आदि आवश्यक स्थानों पर साइन बोर्ड और ब्रेकर बनवाएं। इसके अलावा ओवरलोड वाहनों के चालान करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सड़क के किनारों पर उगी झाडिय़ों को साफ किया जाए। अगर झाडिय़ों के कारण कोई दुर्घटना घटती है तो उसके लिए संबंधित रोड एजेंसी जिम्मेदार होगी। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के चालान किए जाएं। जितनी भी सड़कें क्षतिग्रस्त है उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने का कार्य किया जाए। डीसी ने एजेंडे में शामिल सभी बिंदुओं पर विस्तार से फीडबैक लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

साथ ही सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत स्कूल बसों की नियमित जांच सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए गए। इस अवसर पर एडीसी विवेक आर्य, एएसपी सोनाक्षी सिंह, जींद के एसडीएम सत्यवान सिंह मान, आरटीए गिरीश नागपाल, डीएमसी सुरेंद्र दून, नगराधीश मोनिका रानी, आरएसए भारत नागपाल सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

