Jind News : पौली के राजकीय स्कूल में चोरों ने रात को तोड़े स्कूल के 14 ताले

चोरी के लिए कुत्तों को सुंघाया नशीला पदार्थ, लाखों रुपये का सामान किया चोरी

Jind News, आज समाज , जींद। जुलाना क्षेत्र के पौली गांव के राजकीय स्कूल में बीती रात चोरों ने जम कर उत्पात मचाया। चोरों ने स्कूल का ताला तोड़ कर लाखों रुपये का सामान चोरी कर लिया। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई है। स्कूल के इंचार्ज जोगेंद्रपाल ने बताया कि उसे सुबह चौकीदार ने सूचना दी कि स्कूल के ताले टूटे हुए हैं।

स्कूल आकर उन्होंने देखा कि स्कूल के 14 कमरों के ताले टूटे हुए हैं और स्कूल से मिड डे मील के कमरे से एक गैस सिलेंडर, कंप्यूटर का सीपीयू, इंवर्टर की दो बैटरी, प्रिंटर, सीसी टीवी डीवीआर, कंप्यूटर लैब से कंप्यूटर का सामान, स्कूल के रिकॉर्ड रजिस्टर चोरी मिली।

इसके अलावा प्राइमरी स्कूल से एक बड़ा पतीला, 70 गिलास, 2 एजुसैट की बैटरी, एक इंवर्टर की बैटरी और एक अग्निशमन यंत्र चोरी मिला। काफी तलाश के बावजूद चोरों का कोई सुराग नही लगा। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

स्कूल में चौकीदार सोता रहाए कुतों को खिलाया नशीला पदार्थ

स्कूल में चौकीदार सागर रात को अपने कमरे में सोता रहा और चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। स्कूल में मौजूद कुत्तों को भी चोरों ने नशीला पदार्थ सुंघा दिया था। जिससे उन्हें भी सुबह के समय ही होश आया। चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे। चोरों ने कई डबल तालों को भी निशाना बनाते हुए तोड़ दिया।

