Jind News : सफीदों विधानसभा में विकास कार्यों के लिए धन की नही कोई कमी : रामकुमार गौतम

11 लाख रुपये से होगी जोगी धर्मशाला की शुरूआत

Jind News (आज समाज) जींद। सफीदों के विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार आम आदमी के हक की बात करती है। सरकार का उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा जाए और सामूहिक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। विधायक रामकुमार गौतम सोमवार को सफीदों में आयोजित कार्यक्रम में जोगी धर्मशाला का शिलान्यास करने उपरांत उपस्थित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला के निर्माण से स्थानीय निवासियों को सीधा लाभ मिलेगा।

इस कार्य की शुरुआत 11 लाख रुपये से की जा रही है और यदि आगे चलकर अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी, तो वह भी उपलब्ध करवाई जाएगी। विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकारें मिल कर ऐसी योजनाएं लागू कर रही हैं जिनसे हर वर्ग को लाभ मिल सके।

समाज का कोई भी वर्ग विकास की मुख्यधारा से न रहे वंचित

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि समाज का कोई भी वर्ग विकास की मुख्यधारा से वंचित न रहे। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बुनियादी ढांचे का विकास हो या फिर सामाजिक एवं धार्मिक स्थलों का नवीनी करण क्षेत्र में कार्य योजनाबद्ध ढंग से किए जा रहे हैं। विधायक राम कुमार गौतम ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को योग्यता और प्रतिभा के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवा रही है। सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को अपना कर पढ़े, लिखे युवाओं के लिए अवसर पैदा किए हैं।

आज प्रदेश के युवा अपनी मेहनत और काबिलियत से विभिन्न विभागों में नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी लाभ पहुंचाना है। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति योजनाएं तथा महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं से लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

विकास कार्य के लिए निरंतर धन उपलब्ध करवाया जा रहा

विधायक ने कहा कि सफीदों विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य सेवाओं और धार्मिक स्थलों के लिए निरंतर धन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि वे सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें और समाज की प्रगति में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। इस मौके पर पूर्व विधायक कलीराम पटवारी, राजकुमार जोगी, गजे सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

