Jind News : पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए फ्लाईओवर से कूदा था फिरौती मांगने वाला युवक

लॉरेंस बिश्नोई को करता है फॉलो

गूगल से नंबर निकाल चिकित्सकों से मांगी था फिरौती

Jind News (आज समाज) जींद। शहर के चिकित्सकों को फोन कर 20-20 लाख की फिरौती मांगने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान थुआ गांव निवासी अंकित के रूप में हुई है। अंकित पर पहले भी अलग-अलग थानों में चार केस दर्ज हैं। अंकित गूगल से नामी लोगों, डॉक्टरों के नंबर निकाल कर उन्हें फोन करता और फिरौती की मांग कर रहा था। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो करता है और उसी की तरह मशहूर होने के लिए फिरौती की मांग की थी। पुलिस से बचने के लिए आरोपी भाग रहा था तो फ्लाईओवर के पास पुलिस ने दोनों तरफ से उसे घेर लिया।

जिस पर आरोपी फ्लाईओवर के ऊपर से ही नीचे कूद गया। इससे उसकी टांग में फैक्चर आ गया। आरोपित को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। डीएसपी कमलदीप राणा ने बताया कि आरोपित अंकित से अन्य मामलों के बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी।

आरोपी ने 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी

गौरतलब है कि गत सात अगस्त को सिविल लाइन पुलिस को दी शिकायत में मुस्कान अस्पताल की संचालिका डॉ. मोनिका पूनिया ने बताया था कि वह अपने अस्पताल में ओपीडी देख रही थी। तभी कई बार अनजान नंबर से कॉल आई। उसने कॉल रिसीव की तो आरोपी ने 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आठ अगस्त को सरस्वती आई केयर के मैनेजर नरेश ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनके पास कई फोन आए लेकिन व्यस्तता के कारण फोन नहीं उठाए।

इसके बाद आरोपी ने वॉट्सअप पर मैसेज भेजा और धमकी देते हुए कहा कि रात को आठ बजे तक 20 लाख रुपये नहीं दिए तो जान से मार दिए जाआगे। पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी थी। शाम को पुलिस को सूचना मिली कि फिरौती मांगने का आरोपी नरवाना क्षेत्र में घूम रहा है और वह भागने की फिराक में है। इस पर डीएसपी कमलदीप राणा के दिशा निर्देश पर सीआईए इंचार्ज सुखविंद्र की टीम और एसआई कुलवंत तथा एएसआई संदीप संधू के नेतृत्व में सिविल लाइन पुलिस जींद की टीम ने तत्परता से आरोपी थुआ गांव निवासी अंकित को ट्रैक किया और उसके पीछे लग गई।

पुलिस से घिरा देख आरोपी ने पुल से छलांग लगा दी

गांव मोहलखेड़ा के फ्लाईओवर के पास आरोपित को घेर लिया। दोनों तरफ से पुलिस से घिरा देख आरोपी ने पुल से छलांग लगा दी। नीचे गिरने के बाद उसकी टांग में चोट लग गई। पुलिस आरोपित को नरवाना के सिविल अस्पताल में लेकर आई। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जींद सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया।

बार-बार बदल रहा था लोकेशन, फिरौती मांग फोन बंद कर देता

आरोपित अंकित चिकित्सकों से फिरौती मांगने के बाद अपना मोबाइल फोन बंद कर लेता और बार-बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। इसलिए आरोपित की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। पुलिस ने दो तरफ से घेरकर आरोपित को पकड़ा।

शुरुआती जांच में सामने आया कि अंकित लॉरेंस बिश्नोई की तरफ फेमस होना चाहता था। इसलिए उसने अस्पताल संचालकों, कमिशन एजेंट, बड़े व्यापारियों, बड़े अधिकारियों को टारगेट किया ताकि वह मशहूर हो सके। अंकित के माता-पिता खेती करते हैं। आरोपी अंकित पर कैथल में चोरी, आम्र्ज एक्ट, जींद में फिरौती के छह मामले दर्ज हैं।

यह भी पढ़े : EPFO Update : EPFO ने UAN जनरेट को लेकर किया बड़ा बदलाव ,देखे अपडेट