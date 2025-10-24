Jind News : चोरी की गुत्थी सुलझी, सोने के जेवर व नगदी बरामद

लगभग एक माह पहले मकान का ताला तोड़ चोरी की वारदात को अंजाम देने का आरोप

Jind News (आज समाज) जींद। डिटेक्टिव स्टाफ ने चोरी की गुत्थी को सुलझाते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर नगदी, सोना के जेवरात तथा मोबाइल फोन को बरामद किया है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है। शहर निवासी अशोक ने गत 19 सितंबर को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि बीती रात चोरों ने उसके मकान का ताला तोड़ कर सोना, चांदी के जेवरात, तीन लाख 90 हजार रुपये की नगदी, दो मोबाइल फोन को चोरी कर लिया।

शहर थाना पुलिस ने अशोक की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने जांच को आगे बढाया तो शहर के विजय का नाम सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विजय को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपित को लगातार ट्रैक किया जा रहा था

पुलिस ने आरोपित को रिमांड पर लेकर उसकी निशानदेही पर चार हजार रुपये की नगदी, दो सोने की चैन, दो सोने के कंगन, एक मोबाइल फोन को बरामद किया है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है। डिटेक्टिव स्टाफ प्रभारी चंद्रपाल ने बताया कि आरोपित को लगातार ट्रैक किया जा रहा था। सूचना के आधार पर आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

