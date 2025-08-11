Jind News : बिजली निगम की टीम ने की उपमंडल परिसर में की छापेमारी

एक-दूसरे खोखे में बिजली की सप्लाई करते मिले चार कनेक्शन धारक

Jind News (आज समाज) जींद। बिजली निगम की टीम द्वारा जेई दर्शन की अगुवाई में उपमंडल परिसर में छापेमारी की। यहां पर लगे खोखे एक-दूसरे को बिजली सप्लाई करते मिले। चार ऐसे कनेक्शन मिले जो दूसरे खोखे में बिजली सप्लाई दिए हुए थे। बिजली निगम की टीम द्वारा छापेमारी किए जाने की सूचना मिलने के बाद कुछ खोखे धारक तो अपने खोखो को बंद करके चले गए। यहां पर चैकिंग कर बिजली निगम द्वारा एलएलवन भरी गई।

एक कनेक्शन से कई खोखो में बिजली की सप्लाई हो रही

कई ऐसे कनेक्शन धारक मिले जो आस.पास के खोखे में बिजली की सप्लाई दे रहे थे। बिजली निगम के एसडीओ जोजो तनेजा ने बताया कि एसडीएम के निर्देश पर उपमंडल कार्यालय में छापेमारी की है। वहां पर कई खोखे मिले है। यहां पर सामने आया कि एक कनेक्शन से कई खोखो में बिजली की सप्लाई हो रही है जो गैर कानूनी है।

एलएलवन भर दी गई है जितनी वहां चैकिंग की थी। चार कनेक्शन थे जो आगे बिजली को सप्लाई देकर बेच रहे थे। कोई एक खोखे में सप्लाई दे रहा था तो कोई उससे अधिक दे रहा था। ये सब एलएलवन में लिख दिया गया है। सभी खोखे वहां मौके पर चैक किए गए है। कोई डायरेक्टर तार नहीं मिली है।

कुछ ऐसे मिले हैं जिन्होंने घरेलू बिजली कनेक्शन लिए है उनको एनडीएस में लेने चाहिए था उस हिसाब से भी कार्यवाही की जाएगी। जुर्माना अभी नहीं लगाया है। जो निगम के नियम है उस हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।

