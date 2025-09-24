Jind News : आधार कार्ड में जन्मतिथि ठीक न होने के चलते छात्र की नही बन पा रही अपार आईडी

अपार आईडी के बिना नही भरा जा सकेगा 12वीं का बोर्ड फार्म, सीएम से लगाई गुहार

Jind News (आज समाज) जींद। 550 रुपये खर्च करके छह बार सीएससी सेंटर पर आधार कार्ड अपडेट करवाने के बाद भी आधार कार्ड में 10वीं की मार्कशीट अनुसार जन्म तिथि ठीक नही हो रही है। जिससे छात्र को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब छात्र ने सीएम नायब सैनी को पत्र लिख कर मदद की गुहार लगाई है।

गोबिंदुपरा निवासी रितिक ने सीएम को भेजी शिकायत में बताया कि हरियाणा सरकार ने स्कूल में पढऩे वाले सभी बच्चों के लिए वर्ष 2024 में अपार आईडी बनाने के लिए निर्देश दिए थे। मेरी 10वी की मार्कशीट में जन्म की तारीख सात अगस्त 2008 है और मेरे आधार कार्ड में मेरे जन्म की तारीख 07 जुलाई 2008 है।

छह बार में 550 रुपये देने पर भी जन्म की तारीख नहीं हुई ठीक

जिस कारण मेरी अपार आईडी नही बनी। मुझे अपने आधार कार्ड में 10वीं की मार्कशीट के अनुसार जन्म की तारीख अपडेट करवाने के निर्देश मिले थे। छह बार आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए सीएससी सेंटर पर गया और छह बार में 550 रुपये सीएससी सेंटर को दिए लेकिन फिर भी अभी तक मेरे आधार कार्ड में मेरे जन्म की तारीख सात अगस्त 2008 नही हुई है।

अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए अपार अनिवार्य कर दिया है। मेरे आधार कार्ड में जन्म की तारीख ठीक नही होने के कारण मेरी अपार आईडी नही बनेगी और अपार आईडी के बिना मेरा 12वीं कक्षा का बोर्ड का फार्म नही भरा जाएगा। जिस कारण से मैं पढ़ाई से वंचित रह जाउंगा। मेरी माता और पिता का देहांत हो चुका है व तीन बहनें हैं। आमदनी का कोई साधन नही है। ऐसे में मेरा भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। निवेदन है कि मेरी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार मेरे आधार कार्ड में मेरे जन्म की तारीख सात अगस्त 2008 करवाने का कष्ट किया जाए।

