Jind News : ऐतिहासिक सम्मेलन की सफलता में युवाओं की भूमिका अहम : राजकुमार गोयल

Jind News(आज समाज) जींद। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने समाज की युवा विंग की टीम के साथ बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी सात सितंबर को जींद में होने वाले विवाह योग्य अग्रवाल युवक, युवती परिचय सम्मेलन की तैयारियों और प्रचार-प्रसार को लेकर रणनीति बनाना था। इस अवसर पर पवन बंसल, सावर गर्ग, रामधन जैन, सोनू जैन, राजेश गोयल, जयभगवान सिंगला, लोकेश गर्ग इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बैठक में अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने कहा कि इस ऐतिहासिक सम्मेलन की सफलता में युवाओं की भूमिका अहम होगी।

उन्होंने युवा विंग के सभी सदस्यों से अपील की कि वे घर-घर जाकर, सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत संपर्कों के जरिये अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें ताकि समाज का हर परिवार इस आयोजन का हिस्सा बन सके। राजकुमार गोयल ने कहा कि यह समय एकजुट होकर समाज के हित में काम करने का है और इसके लिए हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

युवा पीढ़ी समाज का भविष्य

उन्होंने जोर देकर कहा कि युवा पीढ़ी समाज का भविष्य है और उनका उत्साह व मेहनत इस सम्मेलन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इस अवसर पर सावर गर्ग व पवन बंसल ने कहा कि सम्मेलन समाज के विवाह योग्य युवक व युवतियों को एक मंच पर लाने का महत्वपूर्ण अवसर है जहां वे एक-दूसरे को समझने, जानने और जीवनसाथी चुनने का सुव्यवस्थित अवसर पाते हैं।

इस अवसर पर रामधन जैन व सोनू जैन ने कहा कि यह आयोजन न केवल परिवारों के बीच आपसी परिचय और मेलजोल बढ़ाता है बल्कि समाज में एकजुटताए परंपराओं के संरक्षण और सामूहिक सहयोग की भावना को भी प्रबल करता है।

ऐसे सम्मेलन समय, धन और संसाधनों की बचत के साथ-साथ पारंपरिक मूल्यों को आधुनिक तरीके से आगे बढ़ाने का प्रभावी माध्यम साबित होते हैं। इस अवसर पर युवा टीम के अध्यक्ष गौरव सिंगला व महासचिव लोकेश गर्ग ने युवा टीम की तरफ से परिचय सम्मेलन रूपी यज्ञ में सक्रिय योगदान का आश्वासन दिया।

