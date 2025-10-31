Jind News : भिवानी रोड पर पिछले तीन वर्षों से अधूरा पड़ा रेलवे अंडरपास , जताई नाराजगी

Jind News (आज समाज) जींद। भिवानी रोड पर पिछले तीन वर्षों से अधूरे पड़े रेलवे अंडरपास के निर्माण कार्य को लेकर जींद विकास संगठन ने गहरी नाराजगी जताई है। संगठन के प्रधान डा. राजकुमार गोयल के नेतृत्व में शुक्रवार को एक शिष्टमंडल ने एचएसआरडीसी के एक्सईएन से मुलाकात कर निर्माण कार्य को तुरंत पूरा करवाने की मांग रखी। शिष्टमंडल ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रवासी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी।

अधर में लटका हुआ

राजकुमार गोयल ने कहा कि भिवानी रोड पर अंडरपास का कार्य तीन साल पहले शुरू हुआ था जो आज भी अधर में लटका हुआ है। निर्माण कार्य के नाम पर इस भिवानी रोड को तीन साल से बंद किया हुआ है जिसके चलते भिवानी रोड की दर्जनों कॉलोनियों के हजारों लोग प्रभावित होकर रह गए हैं। यहां तीन साल से काम धंधे पूरी तरह से ठप है। बलजीत रेढू और जसवंत लाठर ने कहा कि यह देश का शायद पहला उदाहरण है जहां एक छोटे से अंडरपास के लिए पूरे रोड को तीन साल से बंद रखा गया है। गोयल ने कहा कि पिछले तीन महीने से तो यहां निर्माण कार्य ही रुका हुआ है। कोई सुनवाई करने वाला ही नही है। लोगों में भारी गुस्सा है।

यदि जल्द ही कोई सुनवाई नहीं हुई तो यहां के लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे जिसकी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की होगी। गोविंद गुप्ता, मनजीत सिंह, राजकुमार भोला ने कहा कि तीन साल से बंद पडे इस अंडरपास की वजह से यहां की दर्जनों बस्तियों अजमेर बस्ती, खेम नगर, बाल आश्रम बस्ती, भूपेंद्र नगर, गुप्ता कॉलोनी के लगभग 15 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इस रोड के बंद होने से देवीलाल चौक से भिवानी रोड जाने वाले लोगों को रोहतक रोड बाईपास से घूम कर आना-जाना पड़ता है। जिससे समयए ईंधन और पैसे की बर्बादी हो रही है।

एक्सईएन ने दिया निर्माण जल्द पूरा करवाने का आश्वासन

एचएसआरडीसी के एक्सईएन शशांक ने शिष्टमंडल की बात को बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने बताया कि एचएसआरडीसी की ओर से कार्य पूरा कर लिया गया है, अब रेलवे का कार्य शेष है। उन्होंने मौके पर ही दिल्ली के रेलवे अधिकारियों से बातचीत भी की। उन्होंने आश्वासन दिया कि अंडरपास का शेष कार्य शीघ्र पूरा करवाया जाएगा। एक्सईएन ने शिष्टमंडल की मांग पर जल्द ही मौके का मुआयना करने और सर्विस लेन को समतल बनाने का आश्वासन भी दिया।

एक्सईएन ने इस अंडरपास को पूरा करने बारे में जल्द ही रेलवे के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखने की बात भी कही। इस मौके पर पर जसवंत लाठर, बलजीत रेढू, राजकुमार भोला, गोविंद गुप्ता, मनजीत सिंह आदि मौजूद रहे।

