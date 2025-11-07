Jind News : झूठा मामला दर्ज करवाने का आरोपित तीन दिन के पुलिस रिमांड पर

पुलिस गिरफ्त में आरोपित।
  • दूसरे को फंसाने के लिए खुद पर हमला करने का आरोप

Jind News(आज समाज) जींद। भैंसों के लेने-देने के चलते गोली लगने की का मुकद्मा झूठा पाए जाने पर पुलिस ने शिकायतकर्ता को गिरफ्तार कर अदालत से तीन दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपित ने दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए खुद को चोटें मार कर गोली मारने का दावा किया था। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है। थाना अलेवा के प्रभारी उप निरीक्षक आत्माराम ने बताया कि गत एक अप्रैल को उन्हें सूचना मिली थी कि चाणक्य ग्लोबल स्कूल के पास एक व्यक्ति को गोली लगी है।

दो लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का था मामला 

सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और हालातों का जायजा ले कर साक्ष्यों को जुटाया। घायल की पहचान बाहरी करनाल निवासी रिंकू के रूप में हुई थी। रिंकू की शिकायत पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने, शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। मामला भैंसों के लेन-देन का बताया था। पुलिस ने जब चिकित्सक रिपोर्ट का अध्ययन किया तो सामने आया कि निशान गोली के न होकर तेजधार के हथियार के हैं।

जिसके चलते मामला संदिग्ध हो गया। पुलिस ने जब रिंकू से कडाई से पूछताछ की उसने खुद पर हमले के रहस्य को उजागर कर दिया। पुलिस ने रिंकू के खिलाफ पुलिस को गुमराह करने, शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने आरोपित को तीन दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। आरोपित पर पहले भी करनाल मे अपराधिक मामले दर्ज है।

