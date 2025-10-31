Jind News : पराली को लेकर असहयोग करेगा जनता सरकार मोर्चा

किसान समस्याओं को लेकर डीसी को सौंपा ज्ञापन

Jind News(आज समाज) जींद। किसान छात्र एकता संगठन और जनता सरकार मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य छात्र नेता सुमित लाठर के नेतृत्व में जिला उपायुक्त ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों की समस्याओं का समाधान न होने पर पराली के मामले में पूर्णत:असहयोग करने की चेतावनी दी गई।

छात्र नेता सुमित लाठर ने कहा कि सरकार और प्रशासन किसानों के साथ दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। जब किसान की फसल नही बिकती, जब उसे समय पर खाद नही मिलती, जब खराब फसलों का मुआवजा नहीं दिया जाता और जब पराली प्रबंधन के लिए बेलर समय पर नही मिलता, तब प्रशासन मोन रहता है।

दोहरे कानून कृषि प्रधान देश में लंबे समय तक नही चल सकते

जैसे ही किसान मजबूरी में पराली जलाता है तो प्रशासन बिना सूचना के संज्ञान लेकर उस पर जुर्माना और मुकद्मा दर्ज करने में सक्रिय हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे कानून कृषि प्रधान देश में लंबे समय तक नही चल सकते हैं। यदि तय समय सीमा के भीतर किसानों की मांगे पूरी नहीं की गई तो पराली के मामले में पूर्णत: असहयोग किया जाएगा।

वहीं किसान नेता अक्षय नरवाल ने भी स्पष्ट कहा कि या तो प्रशासन और सरकार किसानों को विश्वास में लेकर पराली प्रबंधन एवं खराब फसलों का मुआवजा देने की दिशा में ठोस कदम उठाए। अन्यथा जनता सरकार मोर्चा पराली के मुद्दे पर सरकार के साथ किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेगा। इस मौके पर अजमेर रेढू, नकुल, अंकित, मदीना सहित अन्य साथी भी मौजूद रहे।

