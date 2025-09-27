Jind News : हिंदू कन्या महाविद्यालय की एनसीसी विंग ने मनाया स्वच्छोत्सव मोहत्सव

पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में बीसीए प्रथम वर्ष की छात्रा रिंपी रही प्रथम

Jind News (आज समाज) जींद। हिंदू कन्या महाविद्यालय की एनसीसी विंग और गणित विभाग द्वारा गांधी जयंती मनाने हेतु स्वच्छोत्सव मनाया गया। इस उपलक्ष्य में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का विषय प्लास्टिक को ना कहें रहा। लोगों को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य रहा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्या डा. पूनम मोर एवं संचालन एनसीसी तथा गणित विभाग की प्रभारी अंजू ने किया।

पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में छह छात्राओं ने भाग लिया। इस विषय पर छात्राओं ने सुंदर-सुंदर पोस्टर बनाए। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में बीसीए प्रथम वर्ष की छात्रा रिंपी ने प्रथम, बीए तृतीय वर्ष की छात्रा नंदिनी ने द्वितीय तथा बीए प्रथम वर्ष की छात्रा तनू और बीए गणित ऑनर्स की छात्रा साक्षी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

छात्राओं ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया

इस प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका गृह विज्ञान विभाग की सहायक प्राध्यापिका तनू ने निभाई। इस अवसर पर छात्राओं ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया और उनका उत्साह देखने योग्य था। महाविद्यालय की प्राचार्या डा. पूनम मोर ने कहा कि पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्राओं और अन्य प्रतिभागियों की रचनात्मकता और कलात्मक कौशल को बढ़ावा देना है।

साथ ही एक विशेष सामाजिक, राष्ट्रीय या पर्यावरणीय मुद्दे पर उनकी जागरूकता और समझ का आंकलन करना है। यह प्रतियोगिता व्यक्तियों को अपने विचारों को दृश्य रूप में व्यक्त करने का मंच प्रदान करती है। जिससे सामाजिक बदलाव को प्रेरित किया जा सकता है और एक मजबूत संदेश को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस मौके पर एनसीसी ट्रेनर ज्योति, गणित विभाग से सहायक प्राध्यापिकाएं डा. निकिता शर्मा, प्रिया और मीनाक्षी मौजूद रही।

