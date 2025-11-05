Jind News : अध्यापक हत्याकांड की गुत्थी सुलझी, आरोपित निकला छोटा भाई

पहले बेरहमी से मारा, फिर कमरे में शव डाल आग लगा जलाया, अध्यापक की जिंदा जल कर संदिग्ध मौत बनी थी रहस्य

अंदरूनी रंजिश पाले था आरोपित छोटा भाई, दो दिन के रिमांड पर

Jind News(आज समाज) जींद। गांव अमरहेड़ी में लगभग सवा माह पहले अध्यापक की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने छोटे भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपित अंदरूनी रजिश पाले हुए था। जिसके के चलते पहले बेरहमी से हत्या की गई और फिर सबूतों को नष्ट करने के लिए शव को घर में डाल कर आग लगा दी थी।

सदर थाना पुलिस ने अध्यापक के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपित छोटे भाई को गिरफ्तार कर अदालत से दो दिन के रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपित से हत्या में शामिल अन्य लोगों, वारदात में प्रयोग वाहन समेत अन्य तथ्यों को जुटाएगी। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है।

मकान में संदिग्ध हालात के चलते जिंदा जलने से हुई थी मौत

मूलत: गांव जैजैवंती हाल आबाद गांव अमरहेड़ी निवासी राजकुमार 47 की गत 20 सितंबर को राजकुमार की अपने मकान में संदिग्ध हालात के चलते जिंदा जलने से मौत हो गई थी। घटना वाली रात मृतक की पत्नी सुनीता भिवानी अस्पताल में अपनी डयूटी पर गई थी। बेटी परीक्षा की कोचिंग के लिए दिल्ली गई थी। बेटा हिमांशु अपने चाचा के पास रोहतक गया हुआ था।

परिजनों ने राजकुमार की मौत पर संदेह जताया था। जिस पर पुलिस ने मृतक के बेटे हिमांशु की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या कर शव को खुर्दबुर्द करने समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जांच को आगे बढाया तो मृतक के छोटे भाई राजेश उर्फ कोकन का नाम सामने आया। पुलिस ने राजेश का काबू कर पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि अंदरूनी रंजिश के चलते राजकुमार की हत्या की गई थी।

अंदरूनी रजिश

घटना वाली रात को उन्होंने घर में घुस कर राजकुमार पर डंडे से वार किया। जिससे वह बेसुध हो गया। फिर उसे गाड़ी में डाल कर एकांत में ले गए। जहां पर उसे बेरहमी से डंडों से पीटा गया। उसी दौरान राजकुमार की मौत हो गई। जिस पर शव का गाड़ी में डाल कर उसके घर लाया गया। सबूत नष्ट करने के लिए शव को कमरे में डाल आग लगा दी ताकि लोगों को राजकुमार की मौत पर संदेह न हो।

सदर थाना प्रभारी बलजीत सिंह ने बताया कि अंदरूनी रजिश के चलते छोटे भाई ने ही अपने अध्यापक भाई की हत्या की थी। आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत से दो दिन के रिमांड पर लिया गया है।

