Jind News : नगर परिषद अध्यक्ष ने एक माह का वेतन तथा 3,22,101 की राशि सीएम राहत कोष में दी

चार करोड़ 30 लाख 45 हजार खर्च होंगे शहर के विकास तथा सौंर्दयकरण पर : डॉ. अनुराधा

Jind News(आज समाज) जींद। नगर परिषद चेयरमैन डॉ. अनुराधा सैनी ने कहा कि शहर में विकास कार्यों और सौंर्दयकरण पर चार करोड़ 30 लाख 45 हजार रुपचे खर्च करने जा रही है। नप की योजना में पंछी टावरों को निर्माण करना भी है ताकि पक्षियों को उनके ठिकाने के साथ दाना पानी मिल सके। उन्होंने लोगों से आसपास इलाके को स्वच्छ रखने की अपील भी की ताकि बीमारियो को फैलने से रोका जा सके। मलेरिया के अनुरूप मौसम को देखते हुए नप द्वारा फोगिंग भी करवाई जा रही है।

उन्होनें उन लोगो को भी चेताया जो पशुओं को शहर की तरफ छोड़ जाते हैं। पकड़े जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाने की बात कही। सड़कें टटूने के मामले में उन्होंने कहा कि बारिश के कारण सड़कें टूटी हंै। बारिश के बंद होने पर सड़कों की रिपेयरिंग करवाई जाएगी। नगर परिषद चेयरमैन डॉ. अनुराधा सैनी सोमवार को नगर परिषद में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी।

हरियाणा के लोग तथा सरकार पंजाब के साथ खड़े हुए

उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में हरियाणा के लोग तथा सरकार पंजाब के साथ खड़े हुए हंै। सीएम नायब सैनी से पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर को पांच-पांच करोड़ की आर्थिक सहायता दी है। जींद नप के कर्मियों, अधिकारियो तथा पार्षदों ने भी सीएम राहत कोष में अपना योगदान दिया है। उन्होंने लोगो से अपील की कि वे पंजाब में आई बाढ़ से वहां के लोगों को उभारने के लिए अपना योगदान जरूर दें। उन्होंने कहा कि बाढ़ के रूप में आपदा से पंजाब में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है।

बरसात का सीजन खत्म होने के साथ सड़कों को भी दुरुस्त किया जाएगा

उन्होंने अपने एक माह का वेतन के अलावा नप के अधिकारियों, कर्मियों तथा पार्षदों ने तीन लाख 22 हजार 101 की सहायता राशि सीएम आपदा राहत कोष में दी है। उन्होंने कहा कि नप शहर के सांैर्दयकरण तथा विकास के 17 कार्यों पर चार करोड़ 30 लाख 45 हजार रुपये खर्च करने जा रही है। बरसात का सीजन खत्म होने के साथ सड़कों को भी दुरुस्त किया जाएगा। इस मौके पर नप के ऑडिटर अशोक सैनी, गोबिंद सैनी, पार्षद सतीश हरियाणवी, उप प्रधान प्रतिनिधी मिंकू शर्मा, पार्षद संजय, समेत अन्य पार्षद मौजूद थे।