Jind News : विधायक ने धड़ौली गौशाला में गौतम कुटीर भवन का किया शिलान्यास

गौशाला के लिए एक लाख रुपये की धनराशि देने की घोषणा

Jind News (आज समाज) जींद। सफीदों के विधायक रामकुमार गौतम ने बुधवार को गांव धड़ौली स्थित गौशाला में गौतम कुटीर भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने यज्ञ हवन में आहुति डाल कर क्षेत्र के लोगों के लिए भगवान से मंगल कामना की। उन्होंने गौशाला को एक लाख रुपये की राशि देने की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी मेरे कार्यकाल में सरकार द्वारा लगभग 42 लाख रुपये की धन राशि गौशाला को दी जा चुकी है। विधायक ने कहा कि गो सेवा भारतीय संस्कृति और परंपरा की आत्मा है। हमारे पूर्वजों ने सदैव गाय को माता के रूप में पूजनीय माना है।

गौशाला परिसर में सेवा कार्यों को मिलेगा सुदृढ़ रूप

क्योंकि गाय न केवल हमारे जीवन के लिए उपयोगी है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जैविक खेती में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि गोशालाएं समाज में दयाए सेवा और समर्पण की भावना का प्रतीक हैं। विधायक ने कहा कि गौतम कुटीर भवन के निर्माण से गौशाला परिसर में सेवा कार्यों को और अधिक सुदृढ़ रूप मिलेगा। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि वे गोशालाओं के उत्थान में आगे आएं और गोसेवा को जन आंदोलन बनाएं।

इस अवसर पर आचार्य राजेंद्र, यज्ञ मुनी, वेदपाल धड़ौली, भैया राम, संतराम के अलावा गोशाला प्रबंधक मंडल के सदस्य, गांव के गणमान्य व्यक्ति, पंचायत प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के प्रथम शिल्पकार : रामकुमार गौतम

पिल्लूखेड़ा की पांचाल धर्मशाला में बुधवार को भगवान विश्वकर्मा जयंती बड़े हर्षोल्लास एवं श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सफीदों के विधायक रामकुमार गौतम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह की शुरुआत भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्जवलन से हुई। विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि के प्रथम शिल्पकार एवं दिव्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है।

जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना में अपना अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने मानव सभ्यता को सृजन, कौशल और परिश्रम की दिशा में प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने सामाजिक एकता, सहयोग और परिश्रम की मिसाल कायम की है। समाज के लोगों को चाहिए कि वे भगवान विश्वकर्मा के आदर्शों का अनुसरण करते हुए कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ें।

यह भी पढे : Jind News : शहर की आबोहवा हुई खराब, जींद का एक्यूआई पहुंचा 236