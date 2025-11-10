Jind News : बढ़ते डेंगू व चिकनगुनिया के मामलों को लेकरस्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर

अब तक विभाग को मिल चुके हैं 78 डेंगू के मामले, शहर में चलाया जागरूकता अभियान, बुखार पीडि़तों के लिए सैंपल

Jind News (आज समाज) जींद। शहर में डेंगू व चिकनगुनिया के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। अबतक डेंगू के 78 मामले स्वास्थ्य विभाग को मिल चुके हैं। जबकि चिकनगुनिया के 12 व मलेरिया के भी तीन मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य की टीमों द्वारा शहर की दर्जनभर कालोनियों में जागरूकता अभियान चलाया गया। सिविल सर्जन डॉ. सुमन कोहली के मार्गदर्शन मे चलाए गए जागरूकता अभियान में 21 बुखार से पीडि़त लोगों की जांच के लिए रक्त के नमूने लेकर जांच के लिए भिजवाए गए हैं।

जिला में डेंगू के मामले

जागरूकता अभियान का निरिक्षण करने के उपरांत जिला स्वास्थ्य निरिक्षक राममेहर वर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के जागरूकता अभियान का परिणाम है कि पिछले वर्षों के मध्यनजर इस वर्ष अभी तक जिला में डेंगू के कम मामले सामने आए हंै। जहां-जहां सीवरेज तथा पीने के पानी की लिकेज एवं गड्ढों में पानी एकत्रित मिलता है, उसको ठीक करने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग तथा नगर परिषद के अधिकारियों को करवाया जा रहा है ताकि लोगों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध रहे और बीमारियो को फैलने से रोका जा सके।

स्वास्थ्य टीमों द्वारा जागरूकता अभियान के तहत स्वास्थ्यकर्मियों ने घर-घर जाकर लोगों को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति यदि थोड़ी सी सावधानी करके अपने घर तथा आसपास की सफाई करते हुए गड्ढों, खाली पड़े टायरों व गमलों आदि में गंदा पानी खड़ा न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखे, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करे, सप्ताह में एक बार कूलर, फूलदान, पशु व पक्षियों के पानी के बर्तनों तथा हौदी को सुखा कर ही भरे तो डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया के अलावा डायरिया, हैजा व पीलिया जैसी भयानक बीमारी से लोगों को बचाया जा सकता है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू व मलेरिया की जांच मुफ्त

डेंगू व मलेरिया के नोडल अधिकारी डॉ. बिजेंद्र ढांडा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग डेंगू व मलेरिया की जांच मुफ्त करता है। विभाग की 250 से अधिक टीमें फील्ड में हैं जो लगातार फीवर मास सर्वे कर रही हैं। लोगों को लगातार मौसमी बीमारियों को लेकर जागरूक किया जा रहा है।

जहां भी लार्वा मिला है, वहां मौके पर ही नष्ट किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीमें बुखार पीडि़तों की लगातार स्लाइडें बना रही हैं। आमजन को चाहिए कि वो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।

