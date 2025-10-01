Jind News : जीआरपी ने यात्रियों को साइबर ठगी के प्रति किया जागरूक

त्योहारी सीजन में मैसेज भेजकर देंगे अलग-अलग प्रलोभन : चरण सिंह

Jind News (आज समाज) जींद। राजकीय रेलवे पुलिस ने एसपी निकिता गहलोत के दिशा-निर्देश पर बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम प्रभारी चरण सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। रेलवे जंक्शन पर यात्रियों को जागरूक करते हुए प्रभारी चरण सिंह ने बताया कि यदि आपके व्हाटसअप या मोबाइल नंबर पर कोई लिंक आए तो उस पर क्लिक न करें। यदि कोई बैंक कर्मचारी बन कर आपसे खुद की जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल भी कुछ न बताएं। अब त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है।

पर्यावरण बचाने के लिए पौधे लगाने का भी दिया संदेश

अब अज्ञात लोग मोबाइल नंबरों पर मैसेज भेजकर कई तरह के प्रलोभन देंगे। सामान खरीदने पर छूट देने के भी मैसेज भेजेंगे। इसलिए यह सभी फर्जी मैसेज हैं। यह सब ठगने के तरीके हैं। इसके अलावा उन्होंने यात्रियों को पर्यावरण बचाने के लिए पौधे लगाने का भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि पौधे लगाओगे तो आने वाली पीढिय़ां हमें याद करेंगी। वहीं उन्होंने यातायात नियमों का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से ही दुर्घटनाएं होती हैं।

यदि हम यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाएंगे तो दुर्घटना होने की आशंका बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसलिए यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। उन्होंने महिला की सुरक्षा को लेकर जागरूक किया और उन्हें उनके अधिकारियों के बारे में भी अवगत करवाया। इस अवसर पर जितेंद्र, सिपाही पवन, महिला कर्मचारी मुकेश भी मौजूद रही।

