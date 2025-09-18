Jind News : किला जफरगढ़ व सफीदों के दो प्राचीन व ऐतिहासिक किलों के जिर्णोद्धार के कार्य का हुआ शिल्यानास

सेवा पखवाड़े के तहत जिला स्तर पर डीसी ने किया शिलान्यास कार्य का शुभारंभ

दोनों ऐतिहासिक किलों के सौंदर्यकरण पर खर्च होंगे करीब 12 करोड़ 31 लाख रुपये

Jind News (आज समाज) जींद। सेवा पखवाड़े के तहत जिला के किलाजफरगढ़ तथा सफीदों किला के जिर्णोद्धार के कार्य का शिलान्यास गुरूवार को वर्चुअल तरीके से विरासत एवं पर्यटन मंत्री डा. अरंविंद शर्मा ने नारनौल में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम से किया। जिला स्तर पर डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने सफीदों व किलाजफरगढ के ऐतिहासिक किलों के जिर्णोद्धार व सौंदर्यकरण के कार्यों का विधिवत रूप से शिलान्यास किया।

डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ऐतिहासिक धरोहरों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सेवा पखवाड़े के तहत पर्यटन विभाग द्वारा जिला के दो ऐतिहासिक धरोहरों का जिर्णोद्धार व सौंदर्यकरण किया जाएगा।

किलों के सौंदर्यकरण पर खर्च होंगे करीब 12 करोड़ 31 लाख रुपये

किलाजफरगढ के किले पर लगभग पांच करोड़ 53 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इसी प्रकार सफीदों के फोर्ट पर करीब छह करोड़ 78 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की सभी ऐतिहासिक धरोहरों को सरंक्षित रखा जाए ताकि आने वाली पीढिय़ां अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित हो सकें। इन लुप्त हो रही ऐतिहासिक धरोहरों का जिर्णोद्धार तथा सौंदर्यकरण करके इन्हें पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। इन धरोहरों के जिर्णोद्धार कार्य में पारंपरिक तरीकों से सामग्री का उपयोग करके संरचनात्मक मूल्यांकन कर जरूरत अनुसार सुदृढ़ किया जाएगा।

चूना आधारित मोर्टार और स्थिरीकरण तकनीकों का होगा उपयोग

चूना आधारित मोर्टार और स्थिरीकरण तकनीकों का उपयोग करके दीवारों की मरम्मत की जाएगी। क्षतिग्रस्त चूने के प्लास्टर को हटा कर पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके पुन: लगाया जाएगा। इसके अलावा क्षतिग्रस्त फर्श की मरम्मत कर उसे मूल रूप से मेल खाती सामग्री में बदला जाएगा।

इन दोनों धरोहरों में आवश्यक सुविधाएं शौचालय, बेंच, छायादार क्षेत्र स्मारक में भी लाइट व्यवस्थाए सुरक्षा के लिए ग्रिलए चारों तरफ की दीवार का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर एचएसआरडी के कार्यकारी अभियंता शशांकए प्रवीण परूथी आदि मौजूद रहे।

यह भी पढ़े : Jind News : राजकीय महिला महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन