Jind News : अग्रोहा धाम में लगने वाला मेला एक धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि समाज की एकता महापर्व : राजकुमार गोयल

मेले में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी जातियों और धर्मों के लाखों श्रद्धालु लेंगे भाग

Jind News (आज समाज) जींद। अग्रोहा धाम अग्रोहा के प्रदेश प्रेस प्रवक्ता एवं समाजसेवी डा. राजकुमार गोयल ने कहा कि आगामी सात अक्टूबर को अग्रोहा धाम अग्रोहा में एक ऐतिहासिक विशाल और भव्य राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी जातियों और धर्मों के लाखों श्रद्धालु बढ़चढ़ कर भाग लेंगे। गोयल रविवार को गांधी नगर में अग्र बंधुओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

गोयल ने बताया कि इस राष्ट्रीय मेले में महा ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी, भजन गायक कन्हैया मित्तल, जी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा, कई राज्यों के कैबिनेट मंत्री, अग्रवाल समाज के कई राष्ट्रीय नेता प्रमुख तौर पर शिरकत करेंगे। यह राष्ट्रीय मेला अग्रोहा धाम के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग की देख रेख में आयोजित किया जा रहा है। इस दिन सात अक्टूबर को सुबह शक्ति सरोवर स्नान, भव्य कलश यात्रा, छप्पन भोग का कार्यक्रम रहेगा।

ध्वजारोहण के साथ विशाल सम्मेलन का आयोजन

इसी दिन दोपहर को विशाल भंडारे का आयोजन होगा। उसके बाद ध्वजारोहण के साथ विशाल सम्मेलन का आयोजन होगा। इस सम्मेलन में समाज के राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल होंगे जो समाज हित और राष्ट्र हित को लेकर गहन मंथन करेंगे। मेले में समाज हित में कार्य करने वाली देश प्रदेश की विशिष्ठ प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। गोयल ने कहा कि यह मेला एक धार्मिक आयोजन ही नही बल्कि समाज की एकताए सेवा और सांस्कृतिक धरोहर का महापर्व भी है। यहां आने वाले श्रद्धालु महाराजा अग्रसेन के आदर्शों एकता, परोपकार और सहयोग को आत्मसात करते हैं।

हर वर्ष लगने वाला यह मेला हमें युवा पीढ़ी को संस्कृति से परिचित कराने और समाज सेवा की प्रेरणा देने का अवसर देता है। यह केवल अग्रवाल समाज का ही नही बल्कि पूरे प्रदेश और देश की सांझी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। बैठक में डा. सुशील मंगला, सावर गर्ग, रामधन जैन, पवन बंसल, सोनू जैन, मनीष गर्ग, रजत सिंगला, गोपाल जिंदल इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

