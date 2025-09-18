Jind News : राजकीय महिला महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन

पंचकूला सेक्टर एक के राजकीय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग

Jind News (आज समाज) जींद। राजकीय महिला महाविद्यालय प्राध्यापकों ने वीरवार को प्राचार्य कार्यालय के समक्ष एकत्र होकर पंचकूला सेक्टर एक के राजकीय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पर हुए जानलेवा हमले की घोर निंदा की। दोपहर को सभी शिक्षक व शिक्षिकाएं एकजुट होकर डीसी कार्यालय पहुंचे और प्राचार्य के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया।

आसपास सुरक्षा व्यवस्था को किया जाए मजबूत

ज्ञापन में मांग की गई कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा महाविद्यालय परिसरों और उनके आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। शिक्षकों ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से दिन दिहाड़े एक शिक्षक पर हमला हुआ है वह पूरे शैक्षणिक समाज के लिए चिंता का विषय है और इससे विद्यार्थियों में भी असुरक्षा का माहौल पैदा होता है।

ऐसी घटनाएं न केवल शिक्षक की गरिमा को ठेस पहुँचाती हैं बल्कि समाज के बौद्धिक परिवेश पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है और यदि वही सुरक्षित नहीं रहेगा तो शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

आंदोलन को व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा

उन्होंने प्रशासन से मांग की कि शिक्षकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और दोषियों को उदाहरण प्रस्तुत करने लायक कठोर दंड दिया जाए। यदि समय रहते प्रशासनिक स्तर पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। इस अवसर पर डा. राजेश बूरा, डा. सुमिता आशरी, रवि कुमार, गुरदीप, प्रीति, जितेंद्र शर्मा सहित अनेक शिक्षक व शिक्षिकाएं उपस्थित रहे और सभी ने एक स्वर में घटना की निंदा करते हुए न्याय की मांग की।

