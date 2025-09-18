Jind News : जिला नगर योजनाकार ने दुर्गा कालोनी, रोहतक रोड, भिवानी रोड बाईपास पर चलाया पीला पंजा

अवैध निर्माणों को गिराते हुए जिला नगर योजनाकार अमला।
  • अनाधिकृत कालोनियों में भूखंड खरीद से पहले करें पूरी तरह जांच : डीटीपी

Jind News(आज समाज) जींद। जिला नगर योजनाकार द्वारा शहर की दुर्गा कालोनी, रोहतक रोड, भिवानी रोड बाईपास पर विकसित की जा रही अवैध कालोनियों पर पीला पंजा चलाने का काम किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तथा डयूटी मजिस्टे्रट तैनात रहा। जिला नगर योजनाकार मनीष दहिया ने साफ चेताया कि डीटीपी कंट्रोल एरिया में किसी भी सूरत में अवैध निर्माणों को पनपने नहीं दिया जाएगा।

जिला नगर योजनाकार को सूचना मिली थी कि दुर्गा कालोनी, रोहतक रोड, भिवानी रोड बाईपास पर अवैध कालोनी विकसित की जा रही है। लोगों ने विभाग की बगैर अनुमति लिए कृषि योग्य जमीन पर अवैध निर्माण किए हुए हैं। अवैध निर्माणों को लेकर जिला नगर योजनाकार ने निर्माण करने वाले लोगों को नोटिस भी जारी किए और अवैध रूप से किए गए निर्माणों को हटाने के बारे में कहा। बावजूद इसके अवैध निर्माण करने वाले लोगों ने अपने निर्माणों को नहीं हटाया।

शहरी क्षेत्र नरवाना में कुछ अनाधिकृत कालोनियों का विकास किया जा रहा

वीरवार को जिला नगर योजनाकार अमला पुलिसबल के साथ जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचा और एक-एक कर अवैध निर्माणों को गिराने काम किया। जिला नगर योजनाकार मनीष दहिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र नरवाना में कुछ अनाधिकृत कालोनियों का विकास किया जा रहा है। इन कालोनियों का निर्माण बिना विभाग से आवश्यक लाइसेंस, सीएलयू एवं एनओसी प्राप्त किए किया जा रहा है।

जो नियमानुसार पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने बताया कि इस कार्यालय द्वारा दोषियों के विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है।

अवैध कॉलोनी में भूखंड खरीदने से पहले पूरी जांच पड़ताल अवश्य कर लें

शहरी क्षेत्र नरवाना के राजस्व एस्टेट नरवाना के खसरा नंबर 335//6/2/7/2, 336//10/2 में अवैध रूप से विकसित किए जा रहे भूखंडों, प्लॉटों के संबंध में किसी भी प्रकार का विक्रय विलेख, विक्र य समझौता,  पूर्ण भुगतान समझौता अथवा पावर ऑफ अटॉर्नी का पंजीकरण न करने की अपील की गई है। प्रशासन ने आम नागरिकों से आग्रह किया है कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी में भूखंड खरीदने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल अवश्य कर लें। अन्यथा उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।

