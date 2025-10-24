Jind News : जिला स्तरीय कल्चरल फेस्ट का रंगारंग समापन

प्रतियोगिता में विजेता टीमों को सम्मानित किया

Jind News (आज समाज) जींद। डिफेंस कॉलोनी स्थित मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय कल्चरल फेस्ट का शुक्रवार को समापन हुआ। कार्यक्रम के अंतिम दिन मुख्यअतिथि के रूप में नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डा. रमेश पांचाल, आईडीबीआई बैंक के मैनेजर मनीष कुमार, कैप्टन अतर सिंह, डा. दिनेश गुप्ता और डिप्टी डीईईओ प्रदीप दहिया ने शिरकत की। आखिरी दिन पांचवीं से आठवी कक्षा के विद्यार्थी ने प्रतियोगिता में भाग लिया।

बच्चों में स्टेज का भय दूर

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉ. रमेश पांचाल ने बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़चढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। जिलेभर के विद्यालयों से आए छात्र व छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक और रचनात्मक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई है। मंच पर बच्चों ने अपने हुनर, आत्मविश्वास और सृजनात्मकता से सभी का मन मोह लिया। डिप्टी डीईईओ प्रदीप दहिया ने कहा कि जिला स्तरीय कल्चरल फेस्ट में बच्चों को विभिन्न विधाएं जानने का मौका मिलता है। बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। जिससे बच्चों में स्टेज का भय दूर होता है।

यह रहे प्रतियोगिता के परिणाम

जिला सांस्कृतिक समन्वयक सीमा मलिक ने बताया कि ग्रुप डांस में राजकीय मिडल स्कूल बिधराना प्रथम, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डूमराखां द्वितीय, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जींद तृतीय रहा। जबकि सांत्वना पुरस्कार राजकीय हाई स्कूल रजाना कलां को मिला। सीमा मलिक ने बताया कि रागिनी सोलो प्रतियोगिता में राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल जींद प्रथम, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल भम्भेवा द्वितीय व राजकीय मिडल स्कूल बिधराना तृतीय रहा।

राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नरवाना को सांत्वना पुरस्कार मिला। स्किट प्रतियोगिता में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल करसोला प्रथम, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उचाना द्वितीय व राजकीय मिडल स्कूल बिधराना तृतीय रहा। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नरवाना को सांत्वना पुरस्कार मिला। जो टीमें जिलास्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रथम आई हैं, उन्हें प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। विजेता रही टीमों को सम्मानित किया गया।

यह भी पढे : Jind News : खाद के लिए लगी किसानों की लंबी कतार