Jind News : स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण

एमरजेंसी में चद्दर भी सही ठंग से नहीं बिछाई , निदेशक ने स्टाफ नर्स को लगाई फटकार

साफ.-सफाई हर समय दुरुस्त रखने, मरीजों को हर सुविधा देने के निर्देश

Jind News(आज समाज) जींद। नागरिक अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डा. अनिल बिरला ने शुक्रवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एमरजेंसी वार्ड में बेड पर चद्दर सही नहीं मिली। इस पर उन्होंने मौके पर मौजूद स्टाफ नर्स को फटकार लगाई। डॉ. बिरला ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही अब अस्पतालों में सहन नहीं की जाएगी। इस समय सरकार नागरिक अस्पतालों पर पूरा जोर दे रही है। सरकार का प्रयास है कि निजी अस्पतालों के मुकाबले नागरिक अस्पताल किसी भी स्तर पर पीछे नहीं रहें। इसलिए बार-बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नागरिक अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं।

गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉ. अनिल बिरला दोपहर को अचानक नागरिक अस्पताल में पहुंच गए। उन्होंने आते ही अस्पताल का निरीक्षण शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया तो यहां बेड पर चद्दर ही सही ठंग से नहीं बिछाई गई थी। इस पर उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बेड की कैसी हालत है। ऐसा दोबारा मिला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल में सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त करने को कहा।

अस्पताल में सबसे पहला कार्य सफाई

मरीजों की दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी हासिल की। कुछ जगह सफाई सही ठंग से नहीं मिलने पर डॉ. अनिल बिरला ने कहा कि अस्पताल में सबसे पहला कार्य सफाई है। सफाई नहीं मिलना, किसी भी सूरत में सहन करने योग्य नहीं है। उन्होंने कर्मचारियों को बायोमेडिकल वेस्ट का सही निस्तारण करने को कहा।

स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉ. अनिल बिरला ने कहा कि साफ.-सफाई के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुछ चिकित्सकों की कमी हैए जो जल्द ही दूर की जाएगी। नागरिक अस्पताल में पहले से काफी कुछ बेहतर है। कुछ कर्मचारी लापरवाही कर जाते हैं, उनको चेतावनी दी गई है।

