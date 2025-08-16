Jind News : डिप्टी स्पीकर ने वृद्ध महिला को पहुंचाया घर

नेशनल हाईवे 152डी पर पैदल जाते देख डिप्टी स्पीकर ने रोकी गाड़ी, पायलट गाड़ी भेजी

Jind News(आज समाज) जींद। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण मिड्ढा शुक्रवार को कुरुक्षेत्र के पेहोवा में आयोजित कार्यक्रम से जींद की तरफ लौट रहे थे। तभी डिप्टी स्पीकर को एक वृद्ध महिला पैदल जाते हुए दिखी तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोक कर महिला से उसका पता पूछा और पायलट को घर तक छोड़ कर आने के निर्देश दिए। पायलट गाड़ी में महिला को करनाल जिले में उसके घर पर छोड़ा गया।

नेशनल हाईवे 152डी एक असहाय महिला

डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा शाम को पेहोवा में स्वामी ज्ञानानंद के यहां कार्यक्रम में गए हुए थे। वहां से नेशनल हाईवे 152डी से होते हुए डिप्टी स्पीकर अपने घर जींद की तरफ लौट रहे थे। शाम के सात बजे के करीब जब वह कैथल जिले की सीमा से निकले और जींद की सीमा में पहुंचे तो वहां हाईवे पर एक वृद्ध महिला पैदल-पैदल जा रही थी। डिप्टी स्पीकर की गाड़ी उसके पास से गुजरी तो उन्होंने देखा एक असहाय महिला जा रही है और अंधेरा होने वाला है तो तुरंत ड्राइवर को अपनी गाड़ी रोकने के लिए कहा।

महिला गृह कलेश के चलते घर से निकली

इसके बाद डिप्टी स्पीकर गाड़ी से नीचे उतरे और महिला से बातचीत का प्रयास किया। महिला से पूछताछ की तो पाया गया कि वृद्ध महिला करनाल जिले के खेड़ी गांव की निवासी है। महिला गृह कलेश के चलते घर से निकल आई और कैथल की तरफ आकर रास्ता भटक गई। इससे वह परेशान हो गई थी और पैदल ही नेशनल हाइवे पर जा रही थी।

डिप्टी स्पीकर ने अपनी पायलट गाड़ी ड्राइवर को उसके घर तक छोड़ कर आने के निर्देश दिए और उसे गाड़ी में बैठा कर रवाना किया। साथ ही डायल 112 पर संपर्क कर निर्देश दिए कि वहां खेड़ी गांव में वृद्ध महिला के परिजनों को समझाया जाए और भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा नहीं हो।

