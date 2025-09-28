Jind News : पांच अक्टूबर को कांग्रेस की सद्भभाव यात्रा दनौदा से होगी शुरू : बीरेंद्र सिंह

Jind News(आज समाज) जींद। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि आगामी पांच अक्टूबर को नरवाना क्षेत्र के दनौदा गांव से कांग्रेस सद्भभाव यात्रा शुरू करेगी। जिसमें कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस यात्रा में रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, सतबीर दबलैन व कई सामाजिक संस्थाओं के लोग भी भाग लेंगे। यह यात्रा दो दिन तक नरवाना में रहेगी।

बीरेंद्र सिंह रविवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यह यात्रा नरवाना क्षेत्र के दनौदा से शुरू होकर सच्चाखेड़ा, बडनपुर, सुंदरपुर, बद्दोवाला होते हुए नरवाना शहर में आएगी और रात्रि विश्राम नरवाना की जाट धर्मशाला में होगा। अगले दिन इस यात्रा का शुभारंभ बेलरखा गांव से होगा। जिसमें उझाना, नेपेवाला, धनौरी, कोयल इस तरह से यात्रा का दो दिन का चुनावी क्षेत्र नरवाना होगा।

90 चुनाव क्षेत्र में जाएगी यात्रा

अगले दिन यह यात्रा कलायत हलके में प्रवेश करेगी और वहां भी दो दिन का कार्यक्रम रहेगा। उन्होंने बताया कि यह यात्रा सात से आठ महीने तक चलेगी। जिसमें 90 चुनाव क्षेत्र में जाएगी यह यात्रा। एक दिन में 25 से 30 किलोमीटर तक यात्रा चलेगी। लगभग 2500 किलोमीटर यात्रा चलेगी। 14 चुनावी क्षेत्र इस यात्रा में शामिल होंगे। जिसमें नरवाना, कलायत, सफीदों, जींद, जुलाना, नारनौंद, उचाना, उकलाना, बरवाला, आदमपुर, नलवा, हांसी, बवानीखेड़ा और अंतिम चुनावी क्षेत्र हिसार शहर में समापन होगा। जिसमें पूरा एक महीना लगेगा।

यात्रा का अगला पड़ाव नया जोन नांगल चौधरी से शुरू होगा। जिसमें 15 चुनावी क्षेत्र आएंगे और उसका आखिरी चुनावी क्षेत्र होगा इसराना जो कि पानीपत के अंदर है। बीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस तरह इस यात्रा को सात भागों में बांटा गया है। यात्रा के शुभारंभ में कांग्रेस के सभी सक्रिय नेता व कार्यकर्ता आमंत्रित हैं। केंद्र के प्रभारी बीके हरिप्रसाद को भी इसमें शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है ताकि एक अच्छा वातावरण बन सके।

