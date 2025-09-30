Jind News : सीजेएम ने किया कलम बाल आश्रम का औचक निरीक्षण

Jind News (आज समाज) जींद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोनिका ने मंगलवार को कलाम बाल आश्रम का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर आश्रम में कुल 23 बच्चे मौजूद थे। प्राधिकरण सचिव ने आश्रम में रह रहे बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बच्चों से उनके खान-पान, रहने और शिक्षा की स्थिति के बारे में विस्तार से बातचीत की गई।

राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100

सीजेएम मोनिका ने कलाम बाल आश्रम के स्टाफ को निर्देश दिए कि बच्चों की देखभाल में किसी प्रकार की कमी न आए और बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित कोई भी लापरवाही न की जाए। प्राधिकरण सचिव ने यह भी बताया कि 13 दिसंबर को न्यायिक परिसर, जींद, नरवाना और सफीदों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा तथा राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 पर किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है।

यह भी पढे : Jind News : परिवेदना समिति की बैठक में रखी 12 शिकायतेंं, आठ का हुआ समाधान