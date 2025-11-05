Jind News : अनाज मंडी में कवर शैड पर आढ़तियों द्वारा कब्जा किए जाने पर बिफरी भारतीय किसान यूनियन

बैठक करते हुए भारतीय किसान यूनियन नेता।
  • जल्द से जल्द खाली करवाए जाएं शैड

Jind News (आज समाज) जींद। भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक रविवार को गांव राजपुरा भैण के मंदिर में हुई। जिसकी अध्यक्षता सूरज लोहान राजपुरा भैण ने की। भारतीय किसान यूनियन ने बैठक में डीएपी खाद की मांग उठाई। सरकार व जिला प्रशासन ने अपील की कि गेहूं की बिजाई का काम शुरू हो चुका है। इसलिए किसानों को डीएपी खाद समय के अनुसार दिया जाए ताकि किसान गेहूं की बिजाई कर सकंे। भारतीय किसान यूनियन ने और अन्य मांग भी किसानों के लिए उठाई।

भाकियू के जिला प्रैस प्रवक्ता रामराजी ढुल पोंकरीखेड़ी ने कहा कि नई अनाज मंडी में जहां एग्रीकल्चर पर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा किसानों को अपनी फसल डाल कर बेचने के लिए कॉमन प्लेटफार्म व उनकी फसल बारिश आदि से बचाने के लिए कवर शैड तैयार किए गए थे उन पर मंडी के ही कुछ आढ़तियों ने अपनी-अपनी दुकानों के समक्ष दूर तक अपने कब्जे जमा लिए हैं।

सब मार्केट कमेटी के अधिकारियों की मिलीभगत

भारतीय किसान यूनियन का आरोप है कि यह सब मार्केट कमेटी के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। दूसरी ओर अनाज मंडी के गेट नंबर तीन में मार्केट कमेटी के धर्म कांटे पर भी बोरियां पड़ी हैं व अपने साधन खड़े करके कुछ आढ़तियों ने धर्म कांटे पर भी अपना कब्जा जमा लिया है।

भाकियू ने चेताया कि इन दोनों जगह से जिला प्रशासन खाली करवाए नही तो धरना दिया जाएगा। इस मौके पर बिंद्र लंबरदार, जयबीर राजपुरा भैण, सुरेश बहबलपुर, महाबीर बैरागी गुलकनी, प्रकाश राजपुरा भैण, भगतु राम बीबीपुर, धर्मपाल घिमाना आदि किसान नेता मौजूद रहे।

