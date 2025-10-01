Jind News : आंगनबाड़ी वर्कर एंड हैल्पर यूनियन ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया

बीजेपी की सरकार में रोजगार की हालत बुरी

Jind News (आज समाज) जींद। आंगनबाड़ी वर्कर एंड हैल्पर यूनियन की कार्यकताओं ने बुधवार को अपनी मांगों को लेकर प्रदशर््न किया। धरने का नेतृत्व आंगनवाड़ी वर्कर एवं हैल्पर यूनियन की राज्य की वरिष्ठ महासचिव जगमति मलिक ने किया तथा धरने की अध्यक्षता आंगनवाड़ी वर्कर एवं हैल्पर यूनियन की जिला प्रधान राजबाला ने की। आज आंगनवाड़ी वर्कर एंड हैल्पर यूनियन की वरिष्ठ महासचिव ने कहा कि आज हमारी यूनियन की नेता कमला व मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाकर टर्मिनेट किया है व हमारी अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं का उत्पीडऩ हरियाणा सरकार कर रही है।

आए दिन बलात्कार और गुंडागर्दी की घटनाएं बढ़ रही

इसके खिलाफ कैथल में कमला ढांडा घर के सामने कई महीनों से धरना जारी है और अपने संबोधन में मोदी सरकार व भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए कहा कि आज बीजेपी की सरकार में रोजगार की हालत बहुत बुरी हो चुकी है सभी सरकारी महकमें निजी कंपनियों को सौंप दिए हंै। महिलाओं की सुरक्षा नही है। आए दिन बलात्कार और गुंडागर्दी की घटनाएं बढ़ रही हैं, कमर तोड़ मंहगाई बढ़ रही है जनता विरोध में उठती है तो उनकी आवाज को सुना नही जाता है।

जेल भरने की दी चेतावनी

उन्होंने कहा कि जब तक सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों को निजी हाथों में सौंपाने का निर्णय वापस नहीं लेगी और यूनियन की सभी मांगों को पूरा नही करती तक तक यूनियन का आंदोलन सारा हरियाणा में जारी रहेगा। धरने के उपरांत आंगनवाड़ी वर्कर एवं हैल्पर यूनियन ने कहा कि सरकार हमारी मांगों को मान नही रही है। इसलिए जेल भरने की चेतावनी दी तथा आंगनवाड़ी वर्करों ने पूर जोर नारे लगाते हुए जेल भरो आंदोलन का समर्थन किया। प्रदर्शन को संतोष नारनौंद, ओमपति नरवाना, कमला राणा सफीदों, निर्मला कालवा, रामरति, विद्या अलेवा, शीला, सुदेश, सुमन, कैलाशो आदि ने भी संबोधित किया।

