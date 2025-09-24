Jind News : हिंदू कन्या महाविद्यालय द्वारा पंजाब बाढ़ पीडि़तों के लिए एकत्रित की गई राहत दान राशि

बच्चों ने अपने हाथों से हैप्पी एनएसएस डे कार्ड बनाए

Jind News (आज समाज) जींद। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस महाविद्यालय परिसर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस विशेष दिन परए स्वयंसेविकाओं ने अपनी सेवा भावना और उत्साह का प्रदर्शन करते हुए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। जिसमें पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए धन एकत्रित करने का अभियान प्रमुख रहा। बच्चों ने अपने हाथों से हैप्पी एनएसएस डे कार्ड बनाए और सभी प्राध्यापिकाओं को भेंट किए। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत सभी छात्रों को स्वच्छता ही सेवा की शपथ भी दिलाई गई।

समारोह का आगाज महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर आने वाले सभी छात्राओं और शिक्षकों का स्वागत तालियों की गडग़ड़ाहट और गर्मजोशी से किया गया। यह दृश्य अपने आप में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा था। समारोह की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. पूनम मोर ने की। जिनके प्रेरक व्यक्तित्व और मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्वयंसेविकाओं ने प्राचार्या डॉ. पूनम मोर को भी एनएसएस के नारे से सुसज्जित एक विशेष एनएसएस दिवस कार्ड भेंट किया।

व्यक्तिगत सुख से बढ़कर सामूहिक कल्याण महत्वपूर्ण

इस अवसर पर प्राचार्या ने अपने उद्बोधन में कहा कि एनएसएस हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत सुख से बढ़कर सामूहिक कल्याण महत्वपूर्ण है। यह हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की प्रेरणा देता है और एक बेहतर नागरिक बनने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस कार्यक्रम का आयोजन एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी क्रांति के नेतृत्व में संपन्न हुआ

सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में

स्वयंसेविकाओं ने पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए धन एकत्रित करने का अभियान चलाया। यह नेक पहल उनके भीतर निहित निस्वार्थ सेवा और परोपकार की भावना को दर्शाती है। इस गतिविधि के माध्यम से उन्होंने यह महत्वपूर्ण संदेश सीखा कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में ही है और यह कि विपत्ति में पड़े लोगों की सहायता करना हमारा नैतिक कर्तव्य है।

स्वयंसेविकाओं ने इस अवसर को और भी खास बनाने के लिए हैप्पी एनएसएस डे कार्ड स्वयं अपने हाथों से तैयार किए थे। कार्यक्रम के अंत मेंए सभी स्वयंसेविकाओं ने सेवा पखवाड़ा के महत्व को समझते हुए एक विशेष प्रतिज्ञा ली।

