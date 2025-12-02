Jind News : मौत के दस दिन बाद फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से जुटाए साक्ष्य

बिसरा रिपोर्ट पहले जा चुकी है भेजी, अब साक्ष्यों को भी लेबोरेटरी भेजा

गत 21 नवंबर रात को लेबोरेटरी में आग लगने से हुई थी संचालक की मौत

Jind News, आज समाज , जींद। लगभग दस दिन पहले डीआरडीए के सामने हुडा मार्केट में निजी लेबोरेटरी में सोए संचालक की हुई मौत के सिलसिले में फोरेंसिक टीम ने मंगलवार को घटना स्थल का जायजा लिया। टीम ने वहां से राख के व अन्य जले हुए सामान के सैंपल लिए। जिन्हें जांच के लिए लैबोरट्री भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मृतक पार्टनरशीप में चलाता था लेबोरेटरी

गौरतलब है कि गांव घोघडिय़ा निवासी प्रवीण (29) की गत 21 नवंबर रात को हुडा मार्केट में लेबोरेटरी में आग लगने से मौत हो गई थी। शव ग्रांउड फ्लोर पर मिला था। मृतक पार्टनरशीप में लेबोरेटरी चलाता था। देर रात तक काम होने के कारण वह बेसमेंट में सो जाता था। फायर बिगे्रड ने आग पर काबू पाया था। उस दौरान पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सांैप दिया था। मृतक के बिसरे को जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दिया था। जिसकी रिपोर्ट अभीतक पुलिस को नही मिली है।

दस दिन बाद खोली लेबोरेटरी

प्रवीण की मौत के दस दिन बाद पुलिस तथा फोरेंसिक टीम ने लेबोरेटरी को खोला। टीम ने वहां से जले हुए सामान तथा सोने के स्थान से राख के संैपल लिए। जिन्हें जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दिया गया। बिसरा रिपोर्ट आने तथा फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद फिर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सिविल लाइन थाना की जांच अधिकारी रीना ने बताया कि मृतक का बिसरा पहले लेबोरेटरी भेजा जा चुका है। अब फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्यों को जुटाया है। रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई अमल मे लाई जाएगी।

यह भी पढ़े : Scholarship Examination : नेशनल मींस मेरिट कम स्कॉलरशिप परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न