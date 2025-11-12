Jind News : अध्यापक पर हुए हमले के विरोध में बुढ़ाखेड़ा में शिक्षकों ने दिया धरना

सुरक्षा की मांग पर अड़े शिक्षक

Jind News(आज समाज) जींद। जुलाना क्षेत्र के बुढ़ाखेड़ा लाठर गांव के सरकारी स्कूल में अध्यापक पर हुए हमले के विरोध में बुधवार को शिक्षकों ने स्कूल परिसर में धरना दिया और बच्चों की छुट्टी कर दी गई। शिक्षकों ने मांग की है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। जब तक उन्हें सुरक्षा नही मिलती है तब तक वो स्कूल मे बच्चों को नही पढ़ाएंगे।

गौरतलब है कि मंगलवार को अध्यापक नंद किशोर पर तीन नाबालिग छात्रों द्वारा बर्फ तोडऩे वाले सुए से हमला किए जाने के बाद से शिक्षकों में भारी रोष है।

मंगलवार को बूढ़ा खेड़ा लाठर गांव में तीन नाबालिग छात्रों ने अध्यापक नंद किशोर पर अचानक हमला कर दिया था। जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत रोहतक के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद शिक्षकों ने इसकी शिकायत पुलिस और खंड शिक्षा अधिकारी को दी थी लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

पढ़ाई कार्य पूरी तरह से ठप

इसी के विरोध में बुधवार को अध्यापकों ने स्कूल में पढ़ाई कार्य पूरी तरह से ठप कर दिया और स्कूल प्रांगण में धरने पर बैठ गए। उन्होंने प्रशासन से आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। अध्यापकों का कहना है कि जब तक दोषी छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होतीए तब तक वे कक्षाएं नहीं लेंगे। धरने पर बैठे शिक्षकों ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से शिक्षकों में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा है। उन्होंने प्रशासन से शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

धरना शुरू

कार्यवाहक प्राचार्य जयदीप ने बताया कि एक शिक्षक पर छात्रों द्वारा हमला कर घायल कर दिया। उसी के विरोध में स्टाफ ने धरना शुरू किया है। स्कूल से बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। जब तक आरोपियों पर कार्यवाही नही होती तब तक बच्चों को नही पढ़ाया जाएगा। स्कूल में भय का माहौल बना हुआ है। जुलाना थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने तीनों छात्रों के के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

