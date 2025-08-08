Jind News : इंडस स्कूल में रक्षाबंधन पर्व पर हुआ मीठी डोर कार्यक्रम

बच्चों ने अपनी नृत्य कला से मोहा सबका मन

Jind News ,(आज समाज) जींद। इंडस पब्लिक स्कूल प्रांगण में रक्षाबंधन के उपलक्ष में कक्षा तीसरी से आठवीं तक भाई और बहनों द्वारा मीठी डोर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लेक्चरर डाइट ईक्कस दिव्या ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में इंडस स्कूल निदेशिका रचना श्योराण, स्कूल प्राचार्या अरूणा शर्मा, उपप्राचार्य प्रवीन कुमार और मुख्याध्यापिका गुरमीत कौर ने मुख्यअतिथि का स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यअतिथि दिव्या ने दीप प्रज्जवलित करके किया।

इस कार्यक्रम में कक्षा तीसरी से आठवीं तक के बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावकों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में स्वागत नृत्य, रैम्प वॉक, देशभक्ति नृत्य, रक्षाबंधन नृत्य और जन्माष्टमी नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया।

बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और मंगलकामना की

प्रतिभागी बच्चों ने अपने नृत्य के माध्यम से अपनी प्रतिभा का श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और मंगलकामना की। विद्यालय में भाईचारे का वातावरण रहा। भाइयों ने बहनों को उपहार प्रदान कर उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम के मुख्यअतिथि दिव्या ने रक्षाबंधन के त्योहार पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को इस पर्व की पौराणिकता, पवित्रता और महत्ता के बारे में बताया। स्कूल प्राचार्या अरूणा शर्मा ने सभी बच्चों, अध्यापकों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम दिन प्रतिदिन अपने कामों में व्यस्त होने के कारण त्योहारों के महत्व को भूलते जा रहे हैं।

हम सबका कर्तव्य सांस्कृतिक परम्परा की गरिमा को बनाए रखना

इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम अपनी सांस्कृतिक परम्परा की गरिमा को बनाए रखें। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन बहन-भाई का पवित्र त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांध कर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं और भाई भी अपनी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा करने का संकल्प लेते हैं।

इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आज के इस आधुनिक युग में शिक्षा, खेल या सांस्कृतिक कार्यक्रम हों, इंडस पब्लिक स्कूल जींद बुलंदियों को छूता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

यह भी पढ़े : Haryana Kisan Mazdoor Morcha : हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मार्चा ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन