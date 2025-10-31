Jind News : बाजारों में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ  होगी सख्त कार्रवाई

हर सप्ताह चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान

Jind News(आज समाज) जींद। बाजारों में दुकानों के दोनों तरफ सामान रख कर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नही है। नगर नगर पालिका प्रशासन अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का रूख अख्तियार कर चुका है। कई दिनों से मुनियादी करवाने के साथ-साथ खुद नगर पालिका अधिकारीए कर्मचारी बाजारों में दुकानों पर जाकर अतिक्रमण न करने को लेकर दुकानदारों से अपील कर चुके है। अब बाजारों में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा।

जब्त करने के साथ-साथ लगाया जाएगा जुर्माना

नपा सचिव अशोक डांगी ने कहा कि हर सप्ताह नगर पालिका अतिक्रमण हो हटाने के लिए अभियान चलाएगा। अतिक्रमण करने वालों दुकानदारों का सामान जब्त करने के साथ-साथ जुर्माना लगाया जाएगा। बाजारों में दुकानों के आगे सामान रखने से सड़क पर आने-जाने वालों, वाहन चालकों को परेशानी होती है। बाजारों में जाम की स्थिति बन जाती है। दुकानदारों को चाहिए कि दुकानों के आगे सामान न रखे। नपा अब सख्त कार्यवाही अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ करने जा रही है।

स्ट्रीट लाइटें खराब है तो एक कॉल पर ठीक होगी लाइट

शहर के बाजारों, गलियों सहित विभिन्न जगहों पर लगाई गई नगर पालिका द्वारा स्ट्रीट लाइटों को लेकर किसी तरह की परेशानी राहगीरों, वार्ड के लोगों, दुकानदारों को है तो उनको लेकर नगर पालिका ने अब नंबर जारी किया है। नपा सचिव अशोक डांगी ने कहा कि नपा में जो लाइटों के लिए इलेक्ट्रीशियन है उसका नंबर 9729970252 है।

इस नंबर पर नगर पालिका एरिया के लोग अगर उनके आसपास में स्ट्रीट लाइटें नहीं जलती है तो उनको लेकर कॉल कर सकते है। जिन वार्डों, बाजारों में लाइटों के खराब होने की जानकारी मिलती है तो उसे ठीक करवाया जाता है। किसी तरह की परेशानी स्ट्रीट लाइटों को लेकर राहगीरों, वार्ड के लोगों, दुकानदारों को नहीं आने दी जा रही है।

